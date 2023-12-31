https://ria.ru/20231231/naryad-1919232988.html
Историк моды рассказал, в каком наряде лучше встречать 2024 год
Историк моды рассказал, в каком наряде лучше встречать 2024 год - РИА Новости, 31.12.2023
Историк моды рассказал, в каком наряде лучше встречать 2024 год
Историк моды Александр Васильев в интервью РИА Новости рассказал, в чем лучше встречать Новый год и как подобрать наряд для этого праздника. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:30
2023-12-31T11:30
2023-12-31T11:30
шоубиз
александр васильев (историк моды)
новый год
россия
мода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915606890_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_0ecb0341c7d5e16f2a0cea8f39179e63.jpg
ТОКИО, 31 дек - РИА Новости, Ксения Нака. Историк моды Александр Васильев в интервью РИА Новости рассказал, в чем лучше встречать Новый год и как подобрать наряд для этого праздника. "Лучше всего встретить Новый год в тканях, которые отражают свет. Каждый Новый год для нас - самый большой праздник в году, это новая веха, новые надежды, новая любовь, новые встречи, новые проекты. Для того, чтобы Новый год встретить хорошо, я всем рекомендую, особенно дамам, носить ткани с отражающим свет эффектом: парчу, люрекс, блестки, бисер. Старайтесь выбрать вещи, которые идут вам по тону и которые создают вам хороший румянец", - посоветовал Васильев. По его словам, всегда следует помнить, что у каждого человека своя цветовая гамма, не всем идет все подряд. "Это зависит от цвета ваших глаз, волос, цвета вашей кожи. Поэтому я рекомендую голубоглазым блондинкам избегать красного цвета, он подчеркивает капилляры на коже. Также рекомендую всегда соотносить тона, которые хорошо работают, с вашими глазами - зеленоватый оттенок, голубоватый, синеватый, сероватый, цвет янтаря. Карие глаза требуют разных цветов", - отметил он. При этом, рассказал эксперт, важно правильно выбрать не только цвет - необходимо учитывать и особенности празднования Нового года, когда значительную часть ночи мы проводим за столом. "Старайтесь также помнить, что между платьем и женщиной должна быть дистанция. Не носите ничего облегающего, особенно в новогодний вечер. По той простой причине, что вы проведете очень много времени за едой. Соответственно, вы можете пополнеть просто от ужина, и все облегающие вещи будут смотреться на вас неинтересно", - пояснил Васильев. Он посоветовал "не гнушаться секонд-хендом" в том случае, если нет возможности найти подходящее платье у себя в гардеробе или в магазине. "Сейчас переработка одежды играет огромную роль во всем мире, мир устал от количества одежды, которую мы выпускаем. Огромное количество одежды зачастую просто выбрасывают, это даже обидно. Поэтому я всем рекомендую посмотреть в секонд-хенде, нет ли там блестящего платья по вашей фигуре и по вашему цвету", - подчеркнул историк моды.
https://ria.ru/20231230/prazdnik-1919100095.html
https://ria.ru/20231231/obychai-1915598141.html
https://ria.ru/20231213/obrazy-1915602704.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915606890_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_c5e66deffd62b77387f81eb15035b10d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр васильев (историк моды), новый год, россия, мода
Шоубиз, Александр Васильев (историк моды), Новый год, Россия, мода
Историк моды рассказал, в каком наряде лучше встречать 2024 год
Историк моды Васильев посоветовал встречать 2024 год в наряде из парчи и люрекса
ТОКИО, 31 дек - РИА Новости, Ксения Нака. Историк моды Александр Васильев в интервью РИА Новости рассказал, в чем лучше встречать Новый год и как подобрать наряд для этого праздника.
"Лучше всего встретить Новый год в тканях, которые отражают свет. Каждый Новый год для нас - самый большой праздник в году, это новая веха, новые надежды, новая любовь, новые встречи, новые проекты. Для того, чтобы Новый год встретить хорошо, я всем рекомендую, особенно дамам, носить ткани с отражающим свет эффектом: парчу, люрекс, блестки, бисер. Старайтесь выбрать вещи, которые идут вам по тону и которые создают вам хороший румянец", - посоветовал Васильев.
Эксперты рассказали, в чем встретить новогоднюю ночь
По его словам, всегда следует помнить, что у каждого человека своя цветовая гамма, не всем идет все подряд.
"Это зависит от цвета ваших глаз, волос, цвета вашей кожи. Поэтому я рекомендую голубоглазым блондинкам избегать красного цвета, он подчеркивает капилляры на коже. Также рекомендую всегда соотносить тона, которые хорошо работают, с вашими глазами - зеленоватый оттенок, голубоватый, синеватый, сероватый, цвет янтаря. Карие глаза требуют разных цветов", - отметил он.
При этом, рассказал эксперт, важно правильно выбрать не только цвет - необходимо учитывать и особенности празднования Нового года, когда значительную часть ночи мы проводим за столом.
Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи
"Старайтесь также помнить, что между платьем и женщиной должна быть дистанция. Не носите ничего облегающего, особенно в новогодний вечер. По той простой причине, что вы проведете очень много времени за едой. Соответственно, вы можете пополнеть просто от ужина, и все облегающие вещи будут смотреться на вас неинтересно", - пояснил Васильев.
Он посоветовал "не гнушаться секонд-хендом" в том случае, если нет возможности найти подходящее платье у себя в гардеробе или в магазине.
"Сейчас переработка одежды играет огромную роль во всем мире, мир устал от количества одежды, которую мы выпускаем. Огромное количество одежды зачастую просто выбрасывают, это даже обидно. Поэтому я всем рекомендую посмотреть в секонд-хенде, нет ли там блестящего платья по вашей фигуре и по вашему цвету", - подчеркнул историк моды.
В чем встретить Новый 2024 год Дракона: образы от стилистов и астрологов