https://ria.ru/20231231/naryad-1919232988.html

Историк моды рассказал, в каком наряде лучше встречать 2024 год

Историк моды рассказал, в каком наряде лучше встречать 2024 год - РИА Новости, 31.12.2023

Историк моды рассказал, в каком наряде лучше встречать 2024 год

Историк моды Александр Васильев в интервью РИА Новости рассказал, в чем лучше встречать Новый год и как подобрать наряд для этого праздника. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T11:30

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2023-12-31T11:30

шоубиз

александр васильев (историк моды)

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россия

мода

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ТОКИО, 31 дек - РИА Новости, Ксения Нака. Историк моды Александр Васильев в интервью РИА Новости рассказал, в чем лучше встречать Новый год и как подобрать наряд для этого праздника. "Лучше всего встретить Новый год в тканях, которые отражают свет. Каждый Новый год для нас - самый большой праздник в году, это новая веха, новые надежды, новая любовь, новые встречи, новые проекты. Для того, чтобы Новый год встретить хорошо, я всем рекомендую, особенно дамам, носить ткани с отражающим свет эффектом: парчу, люрекс, блестки, бисер. Старайтесь выбрать вещи, которые идут вам по тону и которые создают вам хороший румянец", - посоветовал Васильев. По его словам, всегда следует помнить, что у каждого человека своя цветовая гамма, не всем идет все подряд. "Это зависит от цвета ваших глаз, волос, цвета вашей кожи. Поэтому я рекомендую голубоглазым блондинкам избегать красного цвета, он подчеркивает капилляры на коже. Также рекомендую всегда соотносить тона, которые хорошо работают, с вашими глазами - зеленоватый оттенок, голубоватый, синеватый, сероватый, цвет янтаря. Карие глаза требуют разных цветов", - отметил он. При этом, рассказал эксперт, важно правильно выбрать не только цвет - необходимо учитывать и особенности празднования Нового года, когда значительную часть ночи мы проводим за столом. "Старайтесь также помнить, что между платьем и женщиной должна быть дистанция. Не носите ничего облегающего, особенно в новогодний вечер. По той простой причине, что вы проведете очень много времени за едой. Соответственно, вы можете пополнеть просто от ужина, и все облегающие вещи будут смотреться на вас неинтересно", - пояснил Васильев. Он посоветовал "не гнушаться секонд-хендом" в том случае, если нет возможности найти подходящее платье у себя в гардеробе или в магазине. "Сейчас переработка одежды играет огромную роль во всем мире, мир устал от количества одежды, которую мы выпускаем. Огромное количество одежды зачастую просто выбрасывают, это даже обидно. Поэтому я всем рекомендую посмотреть в секонд-хенде, нет ли там блестящего платья по вашей фигуре и по вашему цвету", - подчеркнул историк моды.

https://ria.ru/20231230/prazdnik-1919100095.html

https://ria.ru/20231231/obychai-1915598141.html

https://ria.ru/20231213/obrazy-1915602704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр васильев (историк моды), новый год, россия, мода