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Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам - РИА Новости, 31.12.2023
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07:33 31.12.2023
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Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам
Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам - РИА Новости, 31.12.2023
Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам
Бойцов группировки "Восток", которые особо отличились при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении СВО, наградили, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:33
2023-12-31T07:33
россия
безопасность
виктор горемыкин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Бойцов группировки "Восток", которые особо отличились при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении СВО, наградили, сообщили в Минобороны России. "Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды и памятные подарки военнослужащим группировки войск "Восток", особо отличившимся при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Награждение, как уточняется, прошло на позициях группировки "Восток", расположенных в базовом районе зоны СВО. В ходе встречи генерал-полковник Горемыкин пообщался с бойцами и поздравил их с наступающими новогодними праздниками, а также ответил на актуальные вопросы.
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россия, безопасность, виктор горемыкин
Россия, Безопасность, Виктор Горемыкин
Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам

Бойцов группировки "Восток" наградили за успехи на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Бойцов группировки "Восток", которые особо отличились при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении СВО, наградили, сообщили в Минобороны России.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды и памятные подарки военнослужащим группировки войск "Восток", особо отличившимся при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Военнослужащий у флага России - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Глав администраций курских поселков наградили за помощь в решении задач СВО
05:16
Награждение, как уточняется, прошло на позициях группировки "Восток", расположенных в базовом районе зоны СВО. В ходе встречи генерал-полковник Горемыкин пообщался с бойцами и поздравил их с наступающими новогодними праздниками, а также ответил на актуальные вопросы.
 
РоссияБезопасностьВиктор Горемыкин
 
 
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