https://ria.ru/20231231/nagrazhdenie-1919214585.html

Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам

Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам - РИА Новости, 31.12.2023

Отличившиеся на Южно-Донецком направлении бойцы представлены к наградам

Бойцов группировки "Восток", которые особо отличились при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении СВО, наградили, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:33

2023-12-31T07:33

2023-12-31T07:33

россия

безопасность

виктор горемыкин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Бойцов группировки "Восток", которые особо отличились при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении СВО, наградили, сообщили в Минобороны России. "Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды и памятные подарки военнослужащим группировки войск "Восток", особо отличившимся при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Награждение, как уточняется, прошло на позициях группировки "Восток", расположенных в базовом районе зоны СВО. В ходе встречи генерал-полковник Горемыкин пообщался с бойцами и поздравил их с наступающими новогодними праздниками, а также ответил на актуальные вопросы.

https://ria.ru/20231231/nagrazhdenie-1919208767.html

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россия, безопасность, виктор горемыкин