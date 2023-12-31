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Глав администраций курских поселков наградили за помощь в решении задач СВО
Глав администраций курских поселков наградили за помощь в решении задач СВО - РИА Новости, 31.12.2023
Глав администраций курских поселков наградили за помощь в решении задач СВО
Главам администраций населенных пунктов Курской области за содействие в решении задач спецоперации вручили награды Минобороны России, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:16
2023-12-31T05:16
2023-12-31T05:16
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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Главам администраций населенных пунктов Курской области за содействие в решении задач спецоперации вручили награды Минобороны России, сообщили журналистам в оборонном ведомстве. "Командованием группировки войск "Запад" главам администраций населенных пунктов Курской области вручены ведомственные награды министерства обороны Российской Федерации", - сообщили в Минобороны. Приказом министра обороны Российской Федерации медалью "Участнику специальной военной операции" были награждены глава поселка Теткино Сергей Призенко, глава поселка Коренево Роман Пугачев и глава поселка Глушково Василий Худяков. "Действительно живем не в простой ситуации. Наш поселок приграничный. Поэтому эта тема для нас очень близка и важна. Пользуясь случаем, я хочу сказать слова благодарности нашим военнослужащим за ту помощь, которую они оказывают. Мы - единое целое. И мы достигнем тех результатов, которые были перед нами поставлены. Мы победим. И это самое главное", - сказал Призенко.
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курская область, россия
Глав администраций курских поселков наградили за помощь в решении задач СВО
Глав администраций курских поселков наградили за содействие в решении задач СВО
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Главам администраций населенных пунктов Курской области за содействие в решении задач спецоперации вручили награды Минобороны России, сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
«
"Командованием группировки войск "Запад" главам администраций населенных пунктов Курской области вручены ведомственные награды министерства обороны Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.
Приказом министра обороны Российской Федерации медалью "Участнику специальной военной операции" были награждены глава поселка Теткино Сергей Призенко, глава поселка Коренево Роман Пугачев и глава поселка Глушково Василий Худяков.
"Действительно живем не в простой ситуации. Наш поселок приграничный. Поэтому эта тема для нас очень близка и важна. Пользуясь случаем, я хочу сказать слова благодарности нашим военнослужащим за ту помощь, которую они оказывают. Мы - единое целое. И мы достигнем тех результатов, которые были перед нами поставлены. Мы победим. И это самое главное", - сказал Призенко.
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