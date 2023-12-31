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Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении - РИА Новости, 31.12.2023
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07:39 31.12.2023 (обновлено: 07:46 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/muzykanty-1919215120.html
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении - РИА Новости, 31.12.2023
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении
Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:39
2023-12-31T07:46
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "На купянском направлении в зоне проведения СВО для военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выступили творческие фронтовые бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Специально для военнослужащих были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Также звучали стихи о любви к Родине, о великой России, патриотизме", - говорится в сообщении. По словам одного из солистов ансамбля, задача артистов – поздравить всех военнослужащих с Новым годом и Рождеством, подарив им частичку домашнего уюта.
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россия
Россия
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении

Музыканты ЗВО выступили на Купянском направлении для военных группировки "Запад"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На купянском направлении в зоне проведения СВО для военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выступили творческие фронтовые бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Специально для военнослужащих были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Также звучали стихи о любви к Родине, о великой России, патриотизме", - говорится в сообщении.
Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Советник Пушилина назвал Кобзона истинным народным артистом для жителей ДНР
07:06
По словам одного из солистов ансамбля, задача артистов – поздравить всех военнослужащих с Новым годом и Рождеством, подарив им частичку домашнего уюта.
 
Россия
 
 
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