https://ria.ru/20231231/muzykanty-1919215120.html

Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении

Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении - РИА Новости, 31.12.2023

Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении

Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:39

2023-12-31T07:39

2023-12-31T07:46

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "На купянском направлении в зоне проведения СВО для военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выступили творческие фронтовые бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Специально для военнослужащих были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Также звучали стихи о любви к Родине, о великой России, патриотизме", - говорится в сообщении. По словам одного из солистов ансамбля, задача артистов – поздравить всех военнослужащих с Новым годом и Рождеством, подарив им частичку домашнего уюта.

https://ria.ru/20231231/kobzon-1919213423.html

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