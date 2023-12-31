https://ria.ru/20231231/muzykanty-1919215120.html
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении - РИА Новости, 31.12.2023
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении
Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:39
2023-12-31T07:39
2023-12-31T07:46
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1ecc94b8a074f620775475dcd8d1de7.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "На купянском направлении в зоне проведения СВО для военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выступили творческие фронтовые бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Специально для военнослужащих были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Также звучали стихи о любви к Родине, о великой России, патриотизме", - говорится в сообщении. По словам одного из солистов ансамбля, задача артистов – поздравить всех военнослужащих с Новым годом и Рождеством, подарив им частичку домашнего уюта.
https://ria.ru/20231231/kobzon-1919213423.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_ff0a189937c8cb95a4daf41d2946a5ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Военные музыканты выступили в зоне СВО на Купянском направлении
Музыканты ЗВО выступили на Купянском направлении для военных группировки "Запад"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Музыканты Западного военного округа выступили для военных 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На купянском направлении в зоне проведения СВО для военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выступили творческие фронтовые бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Специально для военнослужащих были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Также звучали стихи о любви к Родине, о великой России, патриотизме", - говорится в сообщении.
Советник Пушилина назвал Кобзона истинным народным артистом для жителей ДНР
По словам одного из солистов ансамбля, задача артистов – поздравить всех военнослужащих с Новым годом и Рождеством, подарив им частичку домашнего уюта.