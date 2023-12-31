https://ria.ru/20231231/most-1919287606.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 31.12.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 28 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T19:47
2023-12-31T19:47
2023-12-31T19:47
крымский мост
республика крым
общество
происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 28 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 19.01 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, общество, происшествия
Крымский мост, Республика Крым, Общество, Происшествия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автомобилей по Крымскому мосту открыли через 28 мин после приостановки