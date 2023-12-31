https://ria.ru/20231231/most-1919287606.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 31.12.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 28 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T19:47

2023-12-31T19:47

2023-12-31T19:47

крымский мост

республика крым

общество

происшествия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 28 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 19.01 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым, общество, происшествия