https://ria.ru/20231231/moskva-1919240396.html
Службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно
Службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно - РИА Новости, 31.12.2023
Службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно
Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:37
2023-12-31T12:37
2023-12-31T12:37
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петр бирюков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов."Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
https://ria.ru/20231230/gorkhozyaystvo-1919126656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Новый год, Общество
Службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно
Бирюков: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме по 8 января
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
«
"Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство