https://ria.ru/20231231/moskva-1919240396.html

Службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно

Службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно - РИА Новости, 31.12.2023

Службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:37

2023-12-31T12:37

2023-12-31T12:37

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов."Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

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Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год, общество