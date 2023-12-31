https://ria.ru/20231231/mobilizatsiya-1919276556.html

В Раде оценили сроки подготовки проекта о мобилизации

В Раде оценили сроки подготовки проекта о мобилизации - РИА Новости, 31.12.2023

В Раде оценили сроки подготовки проекта о мобилизации

Первый заместитель спикера Верховной рады Украины и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект о мобилизации будет... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:55

2023-12-31T17:55

2023-12-31T17:55

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый заместитель спикера Верховной рады Украины и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект о мобилизации будет готов к первому чтению к середине января. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в Верховной раде 27 декабря сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов, при этом принять документ в парламенте планируют до конца января или в начале февраля 2024 года. "Нужно садиться доводить его (законопроект - ред.) до ума… Это будет, я думаю, до следующего заседания Рады, к середине января уже будет какая-то версия, с которой можно попробовать выйти в зал на первое чтение, он очевидно, что будет отличаться от того, что внесено в парламент", - сказал Корниенко в интервью агентству Укринформ. По словам Корниенко, уже доработанный документ после принятия радой может быть подписан не ранее середины марта 2024 года. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр корниенко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины