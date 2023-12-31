https://ria.ru/20231231/mobilizatsiya-1919276556.html
В Раде оценили сроки подготовки проекта о мобилизации
В Раде оценили сроки подготовки проекта о мобилизации - РИА Новости, 31.12.2023
В Раде оценили сроки подготовки проекта о мобилизации
Первый заместитель спикера Верховной рады Украины и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект о мобилизации будет... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:55
2023-12-31T17:55
2023-12-31T17:55
в мире
украина
александр корниенко
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый заместитель спикера Верховной рады Украины и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект о мобилизации будет готов к первому чтению к середине января. Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в Верховной раде 27 декабря сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов, при этом принять документ в парламенте планируют до конца января или в начале февраля 2024 года. "Нужно садиться доводить его (законопроект - ред.) до ума… Это будет, я думаю, до следующего заседания Рады, к середине января уже будет какая-то версия, с которой можно попробовать выйти в зал на первое чтение, он очевидно, что будет отличаться от того, что внесено в парламент", - сказал Корниенко в интервью агентству Укринформ. По словам Корниенко, уже доработанный документ после принятия радой может быть подписан не ранее середины марта 2024 года. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр корниенко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Корниенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде оценили сроки подготовки проекта о мобилизации
В Раде прогнозируют готовность проекта о мобилизации к первому чтению в январе
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первый заместитель спикера Верховной рады Украины и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект о мобилизации будет готов к первому чтению к середине января.
Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в Верховной раде 27 декабря сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов, при этом принять документ в парламенте планируют до конца января или в начале февраля 2024 года.
«
"Нужно садиться доводить его (законопроект - ред.) до ума… Это будет, я думаю, до следующего заседания Рады, к середине января уже будет какая-то версия, с которой можно попробовать выйти в зал на первое чтение, он очевидно, что будет отличаться от того, что внесено в парламент", - сказал Корниенко в интервью агентству Укринформ.
По словам Корниенко, уже доработанный документ после принятия радой может быть подписан не ранее середины марта 2024 года.
Депутат Рады предложил освободить от мобилизации всех инвалидов Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе