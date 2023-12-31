https://ria.ru/20231231/kharkov-1919202755.html
СМИ сообщили о трех пожарах в центре Харькова на фоне взрывов
СМИ сообщили о трех пожарах в центре Харькова на фоне взрывов - РИА Новости, 31.12.2023
СМИ сообщили о трех пожарах в центре Харькова на фоне взрывов
Три пожара возникло в центре города Харьков на фоне недавних взрывов, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:49
2023-12-31T02:49
2023-12-31T02:49
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Три пожара возникло в центре города Харьков на фоне недавних взрывов, сообщает издание "Зеркало недели". Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. "Сообщают о... трех пожарах в центральной части города Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, Белгород
СМИ сообщили о трех пожарах в центре Харькова на фоне взрывов
"Зеркало недели": в центре Харькова на фоне взрывов вспыхнули три пожара