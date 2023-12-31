https://ria.ru/20231231/gosty-1919245774.html

В России введут первые в мире ГОСТы по ликвидации последствий землетрясений

В России введут первые в мире ГОСТы по ликвидации последствий землетрясений - РИА Новости, 31.12.2023

В России введут первые в мире ГОСТы по ликвидации последствий землетрясений

Два новых ГОСТа, впервые в мире определяющие требования к аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений, вступят в силу в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:26

2023-12-31T13:26

2023-12-31T13:27

россия

внии гочс

безопасность

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два новых ГОСТа, впервые в мире определяющие требования к аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений, вступят в силу в России 1 марта 2024 года, следует из сообщения на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Впервые утверждены два национальных стандарта Российской Федерации по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений. Они разработаны экспертами ВНИИ ГОЧС. Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что утвержденные ГОСТы стали первыми в мире нормативно-техническими документами в данной сфере. Национальные стандарты вступят в силу 1 марта 2024 года. Новые ГОСТы определяют организационные и технологические особенности проведения аварийно-спасательных работ, в первую очередь связанные со способами получения данных разведки и мониторинга, определением границ зоны природных бедствий, порядком проведения поисковых и спасательных работ, в том числе в опасных условиях разрушений и затоплений, а также правила эвакуации пострадавших.

https://ria.ru/20231225/navodnenie-1918043423.html

https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919217841.html

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россия, внии гочс, безопасность