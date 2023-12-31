https://ria.ru/20231231/gimn-1915365336.html

Сотни вариантов. Какие разногласия вызвал новый символ страны

Сотни вариантов. Какие разногласия вызвал новый символ страны - РИА Новости, 31.12.2023

Сотни вариантов. Какие разногласия вызвал новый символ страны

В ночь на 1 января 1944-го впервые прозвучал гимн СССР. Ставшая почти на полвека символом государства музыка композитора Александра Александрова послужила... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T08:00

2023-12-31T08:00

2023-12-31T08:02

ссср

россия

владимир путин

москва

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. В ночь на 1 января 1944-го впервые прозвучал гимн СССР. Ставшая почти на полвека символом государства музыка композитора Александра Александрова послужила основой и для современного российского гимна. История главной песни страны — в материале РИА Новости.Возвращение РусиС 1922-го официальным гимном СССР был "Интернационал", посвященный Парижской коммуне. Слова — французского анархиста Эжена Потье, музыка — композитора Пьера Дегейтера. С этой песней Советский Союз прошел первые годы Великой Отечественной, разгромил фашистов под Москвой.После победы в Сталинградской и Курской битвах руководство страны решило, что советскому народу нужен собственный национальный гимн. В 1943-м создали соответствующую комиссию во главе с маршалом Климентом Ворошиловым. Объявили конкурс. Откликнулись 170 композиторов. Жюри представили 223 песни. Прослушивали в Бетховенском зале Большого театра до 16 ноября.В финале из трех композиций выбрали вариант Александрова. Он предложил мелодию "Гимна партии большевиков", исполненного на XVIII съезде ВКП(б) в 1939-м. Сталину эта вещь нравилась, он называл ее "песней-линкором". Девятнадцать поэтов сочинили слова. Предпочли совместный текст поэта Сергея Михалкова и журналиста Эль-Регистана с нетипичным для ранней советской эпохи упоминанием Великой Руси.Ночью 1 января 1944-го по Всесоюзному радио гимн транслировали сразу после поздравительной речи председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина. К слову, именно от него пошла эта традиция обращений к народу на Новый год.Пропавшие словаПосле XX съезда КПСС развернулась десталинизация. А в гимне была такая строчка: "Нас вырастил Сталин — на верность народу". Временно решили исполнять только музыку. И объявили конкурс на текст. Шестьдесят семь поэтов предложили 84 варианта. Но власти так ничего и не выбрали.Новую редакцию, сделанную Сергеем Михалковым, Президиум Верховного Совета утвердил только 27 мая 1977-го, когда принимали новую Конституцию. Поэт убрал упоминания Сталина и добавил в припев строчку о торжестве коммунизма. В таком виде символ Советского государства просуществовал вплоть до 25 декабря 1991-го, когда прозвучал в последний раз.В качестве гимна Российской Федерации с 1991-го использовалась "Патриотическая песня" Михаила Глинки, стихи к которой так и не утвердили. В 2000-м спортсмены пожаловались Владимиру Путину, что при исполнении государственного гимна на награждении им не хватает слов. Это сказывается на моральном духе и патриотическом настрое команды, уточнили футболисты. Президент счел оптимальным вернуть музыку Александрова, но с другим текстом.Старое и новоеЭто понравилось не всем. Против александровского гимна в Госдуме выступили "Союз правых сил" и "Яблоко". СМИ опубликовали протестное письмо деятелей литературы и искусства. Либерально настроенная интеллигенция полагала, что никакой текст не сотрет намертво приставшие к музыке слова, прославляющие Ленина и Сталина. Среди подписавшихся были Олег Басилашвили, Валентин Гафт, Кирилл Лавров, Евгений Миронов, Ольга Остроумова, Борис Стругацкий, Валерий Тодоровский, Юрий Шевчук, Майя Плисецкая. К ним присоединились Владимир Познер, Борис Немцов, Анатолий Чубайс, Михаил Жванецкий. Категорически против решения Путина высказался и Борис Ельцин.Президент пояснил, что подавляющее большинство россиян отдает предпочтение прежней мелодии. "В конечном итоге именно для этого народа и предлагаются символы государства, — сказал он. — Допускаю, что мы с народом ошибаемся". Путина поддержали патриарх Алексий II, Владимир Жириновский, Евгений Примаков, Татьяна Доронина, Геннадий Хазанов, Георгий Жженов, Юрий Соломин, Вячеслав Тихонов, Марлен Хуциев, Карен Шахназаров.Четвертого декабря 2000-го президент внес в Госдуму законопроект "О Государственном гимне России". Депутаты одобрили документ. Создали комиссию по тексту. Прислали более шести тысяч вариантов. Однако выбор вновь пал на Михалкова. Тридцатого декабря Путин своим указом утвердил гимн. В ночь на 1 января 2001-го он впервые прозвучал по телевидению."Эта музыка, она замечательная, шикарная, которую знала вся страна, почему мы должны от этого отказываться? Да, ситуация изменилась, текст мы поменяли, но, мне кажется, ничего страшного. Все произошло естественным образом, и это один из объединяющих страну символов", — отмечал впоследствии президент.В некоторых постсоветских странах гимн СССР запрещен. В Литве, Латвии, Грузии и на Украине его публичное исполнение нарушает закон, поскольку юридически это считается "коммунистической символикой". В Польше и Эстонии оштрафуют за мелодию Александрова даже с современными словами.Иностранцам нелегко различить советский и современный варианты. Это иногда приводит к казусам. В 2014-м перед матчем КХЛ российского "Локомотива" и словенского "Слована" в Братиславе по ошибке включили гимн СССР. Так же получилось на церемонии награждения золотой медалью Дарьи Трубниковой на Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно. И в 2018-м на игре сборных России и Германии по регби. Кстати, россияне тогда разгромили немцев со счетом 57:3.

ссср

россия

москва

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ссср, россия, владимир путин, москва, иосиф сталин (джугашвили)