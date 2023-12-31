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В Палестине заявили о гибели 68 человек при ударе Израиля по Газе - РИА Новости, 31.12.2023
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17:59 31.12.2023 (обновлено: 18:17 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/gaza-1919276966.html
В Палестине заявили о гибели 68 человек при ударе Израиля по Газе
В Палестине заявили о гибели 68 человек при ударе Израиля по Газе - РИА Новости, 31.12.2023
В Палестине заявили о гибели 68 человек при ударе Израиля по Газе
Не менее 68 человек погибли в воскресенье в результате израильских авиаударов по городу Газа в одноименном палестинском анклаве, сообщает палестинское... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:59
2023-12-31T18:17
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
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ТУНИС, 31 дек - РИА Новости. Не менее 68 человек погибли в воскресенье в результате израильских авиаударов по городу Газа в одноименном палестинском анклаве, сообщает палестинское информационное агентство WAFA."По меньшей мере 68 граждан погибли сегодня, в воскресенье, в результате бомбардировки города Газа военными самолетами оккупантов", - сообщает агентство.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября приблизилось к 22 тысячам, почти 56,5 тысячи человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
В Палестине заявили о гибели 68 человек при ударе Израиля по Газе

WAFA: при израильском обстреле города Газа в воскресенье погибли 68 человек

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 31 дек - РИА Новости. Не менее 68 человек погибли в воскресенье в результате израильских авиаударов по городу Газа в одноименном палестинском анклаве, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
"По меньшей мере 68 граждан погибли сегодня, в воскресенье, в результате бомбардировки города Газа военными самолетами оккупантов", - сообщает агентство.
Корабли в морском порту Дудинка на трассе Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу
18 декабря 2023, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Вашингтон приговорил сам себя
11 декабря 2023, 08:00
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября приблизилось к 22 тысячам, почти 56,5 тысячи человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Эксперт: действия армии Израиля в Газе нанесли серьезный урон имиджу страны
26 декабря 2023, 12:38
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
1 декабря 2023, 10:52
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВосточный Иерусалим
 
 
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