https://ria.ru/20231231/gaza-1919233917.html

Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы

Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы - РИА Новости, 31.12.2023

Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливает боевые действия в одном из районов города Рафах у границы с Египтом, заявил представитель армии Авичай Адраи в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T11:39

2023-12-31T11:39

2023-12-31T15:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливает боевые действия в одном из районов города Рафах у границы с Египтом, заявил представитель армии Авичай Адраи в соцсети X."Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха с 10:00 до 14:00 по местному времени", — написал он.Кроме того, армия вновь призвала жителей северных районов сектора Газа направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава. Как отмечала газета New York Times, приказы Израиля об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, из-за отсутствия связи они доводятся не до всех местных жителей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло почти 22 тысячи человек, пострадали более 56 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231231/korabl-1919206336.html

https://ria.ru/20231231/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году