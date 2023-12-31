Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 31.12.2023 (обновлено: 15:35 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/gaza-1919233917.html
Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы
Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы - РИА Новости, 31.12.2023
Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливает боевые действия в одном из районов города Рафах у границы с Египтом, заявил представитель армии Авичай Адраи в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:39
2023-12-31T15:35
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливает боевые действия в одном из районов города Рафах у границы с Египтом, заявил представитель армии Авичай Адраи в соцсети X.&quot;Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха с 10:00 до 14:00 по местному времени&quot;, — написал он.Кроме того, армия вновь призвала жителей северных районов сектора Газа направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава. Как отмечала газета New York Times, приказы Израиля об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, из-за отсутствия связи они доводятся не до всех местных жителей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло почти 22 тысячи человек, пострадали более 56 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231231/korabl-1919206336.html
https://ria.ru/20231231/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе на юге Газы

Армия Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе города Рафах

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливает боевые действия в одном из районов города Рафах у границы с Египтом, заявил представитель армии Авичай Адраи в соцсети X.
«

"Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха с 10:00 до 14:00 по местному времени", — написал он.

Кроме того, армия вновь призвала жителей северных районов сектора Газа направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава.
Как отмечала газета New York Times, приказы Израиля об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, из-за отсутствия связи они доводятся не до всех местных жителей.
Ракетный эсминец ВМС США Грейвли
Корабль ВМС США сбил в Красном море две ракеты после атаки на контейнеровоз
Вчера, 04:30

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло почти 22 тысячи человек, пострадали более 56 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала