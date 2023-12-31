https://ria.ru/20231231/gaza-1919227858.html

СМИ: египетская делегация посетила Израиль для обсуждения перемирия в Газе

СМИ: египетская делегация посетила Израиль для обсуждения перемирия в Газе - РИА Новости, 31.12.2023

СМИ: египетская делегация посетила Израиль для обсуждения перемирия в Газе

Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив в четверг, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа, однако Израиль... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:31

2023-12-31T10:31

2023-12-31T10:34

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив в четверг, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа, однако Израиль все еще не дал своего ответа, сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на египетский источник. "Делегация египетской разведывательной службы посетила Тель-Авив в четверг с целью сближения взглядов по соглашению о прекращении войны", - говорится в сообщении издания. По данным источника, одной из задач египетской делегации было получение ответа относительно готовности Израиля вывести войска из сектора Газа в случае достижения всеобъемлющего соглашения. "Делегация вернулась, не получив никакого ответа, поскольку официальные лица оккупационного (израильского - ред.) правительства подтвердили, что эти вопросы будут обсуждаться на военном совете, а затем Египту будет предоставлен ответ на них", - сообщил газете источник. Как отмечается, палестинские фракции продолжают внутренние консультации по соглашению об обмене пленных и прекращению огня. По данным издания, пока не было выработано никакой окончательной формулы соглашения. "ХАМАС (палестинское движение – ред.) нуждается от стран-спонсоров соглашения официального обещания того, чтобы стрельба не возобновлялась ни при каких обстоятельствах", - приводит издание слова палестинского источника. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231231/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа