Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе
Власти Киева сообщили о повреждении 63% энергетических объектов в 2023 году
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в воскресенье, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры.
«
"Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону", - приводит слова Попко городская администрация.
Украинский минфин 29 декабря сообщал, что министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро кредитных средств на восстановление энергетического сектора.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.