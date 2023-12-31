https://ria.ru/20231231/energobekty-1919291452.html

Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе

Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе - РИА Новости, 31.12.2023

Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в воскресенье, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T20:50

2023-12-31T20:50

2023-12-31T20:50

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в воскресенье, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры. "Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону", - приводит слова Попко городская администрация. Украинский минфин 29 декабря сообщал, что министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро кредитных средств на восстановление энергетического сектора. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, в мире, россия, украина, сергей марченко, вооруженные силы украины, kfw