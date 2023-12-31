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Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе - РИА Новости, 31.12.2023
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20:50 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/energobekty-1919291452.html
Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе
Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе - РИА Новости, 31.12.2023
Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в воскресенье, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T20:50
2023-12-31T20:50
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россия
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сергей марченко
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в воскресенье, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры. "Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону", - приводит слова Попко городская администрация. Украинский минфин 29 декабря сообщал, что министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро кредитных средств на восстановление энергетического сектора. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, в мире, россия, украина, сергей марченко, вооруженные силы украины, kfw
Киев, В мире, Россия, Украина, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины, KfW
Власти Киева заявили о повреждении 63 процентов энергобъектов в городе

Власти Киева сообщили о повреждении 63% энергетических объектов в 2023 году

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в воскресенье, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры.
«
"Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону", - приводит слова Попко городская администрация.
Украинский минфин 29 декабря сообщал, что министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро кредитных средств на восстановление энергетического сектора.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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