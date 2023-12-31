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В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред - РИА Новости, 31.12.2023
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06:08 31.12.2023 (обновлено: 06:44 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/egipet-1919211221.html
В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред
В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред - РИА Новости, 31.12.2023
В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред
В Египте пользуется уважением российская продукция машиностроения, обладающая преимуществом в соотношении цена-качество, заявил РИА Новости торговый... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T06:08
2023-12-31T06:44
египет
россия
экономика
авто
венгрия
максим соколов
lada vesta
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Египте пользуется уважением российская продукция машиностроения, обладающая преимуществом в соотношении цена-качество, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "Отечественная продукция машиностроения пользуется здесь уважением, имея преимущества в соотношении цена-качество: египтяне закупили большую партию наших пассажирских вагонов и хорошо знакомы с автомобилями "Лада", сборка которых уже давно ведется на местных мощностях", - отметил торгпред РФ в республике. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году, пока речь идет о выпуске только модели Granta, заявлял ранее в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Топ-менеджер также отмечал, что египетский Al Amal может стать своего рода транспортно-логистическим хабом по поставкам автомобилей Lada для всего африканского континента. Контракт на поставку железным дорогам Египта (Египетским национальным железным дорогам, ЕНЖД) 1350 пассажирских вагонов стоимостью более миллиарда евро был подписан в 2018 году. Производство осуществлялось в России и Венгрии.
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египет, россия, экономика, авто, венгрия, максим соколов, lada vesta, автоваз
Египет, Россия, Экономика, Авто, Венгрия, Максим Соколов, Lada Vesta, АвтоВАЗ
В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред

Торгпред Теванян: продукция машиностроения России пользуется уважением в Египте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Египте пользуется уважением российская продукция машиностроения, обладающая преимуществом в соотношении цена-качество, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян.
«
"Отечественная продукция машиностроения пользуется здесь уважением, имея преимущества в соотношении цена-качество: египтяне закупили большую партию наших пассажирских вагонов и хорошо знакомы с автомобилями "Лада", сборка которых уже давно ведется на местных мощностях", - отметил торгпред РФ в республике.
"АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году, пока речь идет о выпуске только модели Granta, заявлял ранее в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Топ-менеджер также отмечал, что египетский Al Amal может стать своего рода транспортно-логистическим хабом по поставкам автомобилей Lada для всего африканского континента.
Контракт на поставку железным дорогам Египта (Египетским национальным железным дорогам, ЕНЖД) 1350 пассажирских вагонов стоимостью более миллиарда евро был подписан в 2018 году. Производство осуществлялось в России и Венгрии.
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ЕгипетРоссияЭкономикаАвтоВенгрияМаксим СоколовLada VestaАвтоВАЗ
 
 
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