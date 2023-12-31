https://ria.ru/20231231/egipet-1919211221.html

В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред

В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред - РИА Новости, 31.12.2023

В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред

В Египте пользуется уважением российская продукция машиностроения, обладающая преимуществом в соотношении цена-качество, заявил РИА Новости торговый... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T06:08

2023-12-31T06:08

2023-12-31T06:44

египет

россия

экономика

авто

венгрия

максим соколов

lada vesta

автоваз

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Египте пользуется уважением российская продукция машиностроения, обладающая преимуществом в соотношении цена-качество, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "Отечественная продукция машиностроения пользуется здесь уважением, имея преимущества в соотношении цена-качество: египтяне закупили большую партию наших пассажирских вагонов и хорошо знакомы с автомобилями "Лада", сборка которых уже давно ведется на местных мощностях", - отметил торгпред РФ в республике. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году, пока речь идет о выпуске только модели Granta, заявлял ранее в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Топ-менеджер также отмечал, что египетский Al Amal может стать своего рода транспортно-логистическим хабом по поставкам автомобилей Lada для всего африканского континента. Контракт на поставку железным дорогам Египта (Египетским национальным железным дорогам, ЕНЖД) 1350 пассажирских вагонов стоимостью более миллиарда евро был подписан в 2018 году. Производство осуществлялось в России и Венгрии.

https://ria.ru/20231231/tovarooborot-1919207142.html

египет

россия

венгрия

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египет, россия, экономика, авто, венгрия, максим соколов, lada vesta, автоваз