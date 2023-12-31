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Торгпред в Египте назвал перспективные ниши для российских поставщиков
Торгпред в Египте назвал перспективные ниши для российских поставщиков - РИА Новости, 31.12.2023
Торгпред в Египте назвал перспективные ниши для российских поставщиков
Перспективными нишами для российских экспортеров в Египте могут стать поставки сельхозтехники и оборудования для ирригации, также популярностью пользуются... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:07
2023-12-31T05:07
2023-12-31T05:07
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Перспективными нишами для российских экспортеров в Египте могут стать поставки сельхозтехники и оборудования для ирригации, также популярностью пользуются российские сталь, медь, древесина и зерно, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "Если говорить о перспективных нишах для наших поставщиков, то очень большое значение имеет сельское хозяйство, которое стабильно заинтересовано в сельскохозяйственной технике и оборудовании для ирригации", - сказал он. Как отметил Теванян, традиционно востребованной российской продукцией, без которой даже в кризисное время египетская экономика не может обойтись, остается пшеница. Он напомнил, что Россия является главным поставщиком зерна в Египет: в прошедшем сельскохозяйственном году объем поставок составил более 8 миллионов тонн. "Также популярностью пользуется наше растительное масло, сталь. Развитая местная кабельная промышленность предъявляет значительный спрос на медь, мебельная и строительная отрасль – на древесину", - добавил собеседник агентства. Среди остальных перспективных направлений экспорта из России в Египет торгпред назвал технологические решения в нефтегазовой отрасли и в IT-сфере.
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египет, экономика, россия
Египет, Экономика, Россия
Торгпред в Египте назвал перспективные ниши для российских поставщиков
Торгпред Теванян назвал поставки Египту сельхостехники перспективными для России
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Перспективными нишами для российских экспортеров в Египте могут стать поставки сельхозтехники и оборудования для ирригации, также популярностью пользуются российские сталь, медь, древесина и зерно, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян.
«
"Если говорить о перспективных нишах для наших поставщиков, то очень большое значение имеет сельское хозяйство, которое стабильно заинтересовано в сельскохозяйственной технике и оборудовании для ирригации", - сказал он.
Как отметил Теванян, традиционно востребованной российской продукцией, без которой даже в кризисное время египетская экономика не может обойтись, остается пшеница. Он напомнил, что Россия является главным поставщиком зерна в Египет: в прошедшем сельскохозяйственном году объем поставок составил более 8 миллионов тонн.
"Также популярностью пользуется наше растительное масло, сталь. Развитая местная кабельная промышленность предъявляет значительный спрос на медь, мебельная и строительная отрасль – на древесину", - добавил собеседник агентства.
Среди остальных перспективных направлений экспорта из России в Египет торгпред назвал технологические решения в нефтегазовой отрасли и в IT-сфере.
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть