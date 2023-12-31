https://ria.ru/20231231/dtp-1919222920.html
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами - РИА Новости, 31.12.2023
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами
ДТП с участием автомобиля скорой помощи, перевозившего ребенка в больницу, и двух иномарок произошло в Иркутске, серьезных травм люди избежали, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:16
2023-12-31T09:16
2023-12-31T09:16
происшествия
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919221492_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_10214ae4fb8c876eae2c983cd9e7cf40.jpg
ИРКУТСК, 31 дек - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля скорой помощи, перевозившего ребенка в больницу, и двух иномарок произошло в Иркутске, серьезных травм люди избежали, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале. "На пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение двух автомобилей и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребенка доставили на другом мед. автомобиле до места назначения", - говорится в сообщении. По словам водителя скорой помощи, он двигался по городу с включенными спецсигналами, так как доставлял ребенка в реанимацию. На перекрестке водитель легкового автомобиля Subaru, не приняв во внимание наличие спецсигналов, не пропустил скорую. По данным МВД, никто из и участников аварии серьезных травм не получил. Прокуратура контролирует проверку обстоятельств, при которых произошла авария.
https://ria.ru/20231225/avariya-1918057620.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919221492_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09466f795bd0a41ed9068835a8b77d5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами
В Иркутске столкнулись две иномарки и перевозившая ребенка скорая