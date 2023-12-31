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В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами - РИА Новости, 31.12.2023
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09:16 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/dtp-1919222920.html
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами - РИА Новости, 31.12.2023
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами
ДТП с участием автомобиля скорой помощи, перевозившего ребенка в больницу, и двух иномарок произошло в Иркутске, серьезных травм люди избежали, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:16
2023-12-31T09:16
происшествия
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 31 дек - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля скорой помощи, перевозившего ребенка в больницу, и двух иномарок произошло в Иркутске, серьезных травм люди избежали, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале. "На пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение двух автомобилей и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребенка доставили на другом мед. автомобиле до места назначения", - говорится в сообщении. По словам водителя скорой помощи, он двигался по городу с включенными спецсигналами, так как доставлял ребенка в реанимацию. На перекрестке водитель легкового автомобиля Subaru, не приняв во внимание наличие спецсигналов, не пропустил скорую. По данным МВД, никто из и участников аварии серьезных травм не получил. Прокуратура контролирует проверку обстоятельств, при которых произошла авария.
https://ria.ru/20231225/avariya-1918057620.html
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происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске скорая, перевозившая ребенка, столкнулась с двумя машинами

В Иркутске столкнулись две иномарки и перевозившая ребенка скорая

© Фото : ГУМВД по Иркутской областиНа месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Иркутске
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Иркутске - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : ГУМВД по Иркутской области
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 31 дек - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля скорой помощи, перевозившего ребенка в больницу, и двух иномарок произошло в Иркутске, серьезных травм люди избежали, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале.
"На пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение двух автомобилей и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребенка доставили на другом мед. автомобиле до места назначения", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМВД по Иркутской областиНа месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Иркутске
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Иркутске - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : ГУМВД по Иркутской области
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Иркутске
По словам водителя скорой помощи, он двигался по городу с включенными спецсигналами, так как доставлял ребенка в реанимацию. На перекрестке водитель легкового автомобиля Subaru, не приняв во внимание наличие спецсигналов, не пропустил скорую. По данным МВД, никто из и участников аварии серьезных травм не получил.
Прокуратура контролирует проверку обстоятельств, при которых произошла авария.
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