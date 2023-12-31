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Украинские войска снова сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА
Украинские войска снова сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские войска снова сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА
Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:35
2023-12-31T13:35
2023-12-31T13:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 12.45 по мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска снова сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА
Представительство ДНР: ВСУ снова сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА