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Власти Бали в 2023 году депортировали 59 россиян - РИА Новости, 31.12.2023
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02:26 31.12.2023 (обновлено: 02:34 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/deportatsiya-1919201781.html
Власти Бали в 2023 году депортировали 59 россиян
Власти Бали в 2023 году депортировали 59 россиян - РИА Новости, 31.12.2023
Власти Бали в 2023 году депортировали 59 россиян
В 2023 году власти индонезийского курортного острова Бали депортировали 164 иностранцев, из которых 59 были россиянами, заявил глава иммиграционного управления... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:26
2023-12-31T02:34
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В 2023 году власти индонезийского курортного острова Бали депортировали 164 иностранцев, из которых 59 были россиянами, заявил глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра. "Из 164 иностранцев, которые были депортированы, 85 иностранцев были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 иностранцев - в превышении срока пребывания по визе. Наибольшее количество иностранцев, попавших под депортацию, прибыло из России – 59 человек, Австралии – 15 человек, а также США – 14 человек", - цитирует Сухендру индонезийский портал Bali Post. По данным портала, иммиграционная служба Бали также задержала 119 иностранцев за 2023 год по различным обвинениям, в том числе и за предположительную подделку видов на жительство. По словам Сухендры, число прибытий иностранцев через международный аэропорт Денпасара в 2023 году увеличилось на 141,53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Ранее сообщалось, что Индонезия планирует принять 14 миллионов туристов в 2024 году, показатель этого года составил около 11 миллионов посетителей, причем главным туристическим направлением стал курортный остров Бали.
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бали, россия, австралия
Бали, Россия, Австралия
Власти Бали в 2023 году депортировали 59 россиян

Власти Бали в 2023 году депортировали 164 иностранцев, в том числе 59 россиян

© iStock.com / DKartПляж Нуса-Дуа на Бали
Пляж Нуса-Дуа на Бали - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© iStock.com / DKart
Пляж Нуса-Дуа на Бали . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В 2023 году власти индонезийского курортного острова Бали депортировали 164 иностранцев, из которых 59 были россиянами, заявил глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра.
«
"Из 164 иностранцев, которые были депортированы, 85 иностранцев были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 иностранцев - в превышении срока пребывания по визе. Наибольшее количество иностранцев, попавших под депортацию, прибыло из России – 59 человек, Австралии – 15 человек, а также США – 14 человек", - цитирует Сухендру индонезийский портал Bali Post. По данным портала, иммиграционная служба Бали также задержала 119 иностранцев за 2023 год по различным обвинениям, в том числе и за предположительную подделку видов на жительство.
По словам Сухендры, число прибытий иностранцев через международный аэропорт Денпасара в 2023 году увеличилось на 141,53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Индонезия планирует принять 14 миллионов туристов в 2024 году, показатель этого года составил около 11 миллионов посетителей, причем главным туристическим направлением стал курортный остров Бали.
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