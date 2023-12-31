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Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области - РИА Новости, 31.12.2023
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18:44 31.12.2023 (обновлено: 20:32 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/bushmelev-1919282275.html
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области - РИА Новости, 31.12.2023
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП, сообщается на официальной сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:44
2023-12-31T20:32
происшествия
авто
россия
екатеринбург
серов
угибдд
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП, сообщается на официальной сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе."Трагически погиб в автомобильной катастрофе", — говорится в сообщении.В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в беседе с изданием Ura.ru заявили, что авария произошла на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов.Отмечается, что автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с двигавшимся навстречу ВАЗом, оба водителя погибли на месте. Бушмелев получил звание Героя России в 1999 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
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происшествия, авто, россия, екатеринбург, серов, угибдд
Происшествия, Авто, Россия, Екатеринбург, Серов, УГИБДД
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области

Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области

© Фото : Международный патриотический интернет-проект "Герои страны"Герой России Евгений Бушмелев
Герой России Евгений Бушмелев - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : Международный патриотический интернет-проект "Герои страны"
Герой России Евгений Бушмелев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП, сообщается на официальной сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
"Трагически погиб в автомобильной катастрофе", — говорится в сообщении.
© Фото : УГИБДД по Свердловской области.На месте ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов
На месте ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург - Серов - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : УГИБДД по Свердловской области.
На месте ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов
В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в беседе с изданием Ura.ru заявили, что авария произошла на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов.
Отмечается, что автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с двигавшимся навстречу ВАЗом, оба водителя погибли на месте.
Бушмелев получил звание Героя России в 1999 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
 
ПроисшествияАвтоРоссияЕкатеринбургСеровУГИБДД
 
 
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