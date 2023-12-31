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Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области - РИА Новости, 31.12.2023
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП, сообщается на официальной сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:44
2023-12-31T18:44
2023-12-31T20:32
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП, сообщается на официальной сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе."Трагически погиб в автомобильной катастрофе", — говорится в сообщении.В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области в беседе с изданием Ura.ru заявили, что авария произошла на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов.Отмечается, что автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с двигавшимся навстречу ВАЗом, оба водителя погибли на месте. Бушмелев получил звание Героя России в 1999 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
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происшествия, авто, россия, екатеринбург, серов, угибдд
Происшествия, Авто, Россия, Екатеринбург, Серов, УГИБДД
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области