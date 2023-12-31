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ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью - РИА Новости, 31.12.2023
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью
Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:56
2023-12-31T17:56
2023-12-31T18:02
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Тридцать первого декабря текущего года около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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россия, ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Безопасность
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью