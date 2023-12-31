https://ria.ru/20231231/bpla-1919276720.html

ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью

ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью - РИА Новости, 31.12.2023

ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Ростовской областью

Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:56

2023-12-31T17:56

2023-12-31T18:02

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Тридцать первого декабря текущего года около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростовская область, безопасность