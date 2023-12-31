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В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023
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06:33 31.12.2023 (обновлено: 06:34 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/blagoveschensk-1919211910.html
В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде
В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023
В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде
Праздничный салют на Новый год в Благовещенске отменен в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег Имаеев. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T06:33
2023-12-31T06:34
белгород
благовещенск
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек – РИА Новости. Праздничный салют на Новый год в Благовещенске отменен в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег Имаеев. "Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салют. Думаю, сегодня он будет неуместен", - написал глава города в Telegram-канале. Мэр посоветовал горожан отметить Новый год со своими родными и близкими, погулять по улицам Благовещенска. "А праздничные салюты в Благовещенске еще обязательно будут. В том числе и салют Победы в честь нашей Победы в этой битве за Россию", - отметил Имамеев. Губернатор региона Василий Орлов, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. "Выражаю соболезнования всем, кого коснулось это преступление киевского режима. Приамурье скорбит вместе с Белгородской областью и ее жителями", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Изначально в Благовещенске новогодний салют за счет средств бюджета не планировался, но позже спонсоры решили сделать подарок горожанам и организовать салют за счет своих средств. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/vladivostok-1919210669.html
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белгород, благовещенск, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Благовещенск, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде

Мэр Благовещенска Имаеев отменил новогодний салют из-за удара ВСУ по Белгороду

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНабережная реки Амур в Благовещенске
Набережная реки Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек – РИА Новости. Праздничный салют на Новый год в Благовещенске отменен в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег Имаеев.
«
"Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салют. Думаю, сегодня он будет неуместен", - написал глава города в Telegram-канале.
Мэр посоветовал горожан отметить Новый год со своими родными и близкими, погулять по улицам Благовещенска. "А праздничные салюты в Благовещенске еще обязательно будут. В том числе и салют Победы в честь нашей Победы в этой битве за Россию", - отметил Имамеев.

Губернатор региона Василий Орлов, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. "Выражаю соболезнования всем, кого коснулось это преступление киевского режима. Приамурье скорбит вместе с Белгородской областью и ее жителями", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Изначально в Благовещенске новогодний салют за счет средств бюджета не планировался, но позже спонсоры решили сделать подарок горожанам и организовать салют за счет своих средств.
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Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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БелгородБлаговещенскРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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