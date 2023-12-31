https://ria.ru/20231231/blagoveschensk-1919211910.html

В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде

В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде

Праздничный салют на Новый год в Благовещенске отменен в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег Имаеев. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T06:33

2023-12-31T06:33

2023-12-31T06:34

белгород

благовещенск

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек – РИА Новости. Праздничный салют на Новый год в Благовещенске отменен в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег Имаеев. "Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салют. Думаю, сегодня он будет неуместен", - написал глава города в Telegram-канале. Мэр посоветовал горожан отметить Новый год со своими родными и близкими, погулять по улицам Благовещенска. "А праздничные салюты в Благовещенске еще обязательно будут. В том числе и салют Победы в честь нашей Победы в этой битве за Россию", - отметил Имамеев. Губернатор региона Василий Орлов, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. "Выражаю соболезнования всем, кого коснулось это преступление киевского режима. Приамурье скорбит вместе с Белгородской областью и ее жителями", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Изначально в Благовещенске новогодний салют за счет средств бюджета не планировался, но позже спонсоры решили сделать подарок горожанам и организовать салют за счет своих средств. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/vladivostok-1919210669.html

https://ria.ru/20231231/magadan-1919203367.html

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белгород, благовещенск, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода