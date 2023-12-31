В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде
Мэр Благовещенска Имаеев отменил новогодний салют из-за удара ВСУ по Белгороду
Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек – РИА Новости. Праздничный салют на Новый год в Благовещенске отменен в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег Имаеев.
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"Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салют. Думаю, сегодня он будет неуместен", - написал глава города в Telegram-канале.
Мэр посоветовал горожан отметить Новый год со своими родными и близкими, погулять по улицам Благовещенска. "А праздничные салюты в Благовещенске еще обязательно будут. В том числе и салют Победы в честь нашей Победы в этой битве за Россию", - отметил Имамеев.
Губернатор региона Василий Орлов, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. "Выражаю соболезнования всем, кого коснулось это преступление киевского режима. Приамурье скорбит вместе с Белгородской областью и ее жителями", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Губернатор региона Василий Орлов, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде. "Выражаю соболезнования всем, кого коснулось это преступление киевского режима. Приамурье скорбит вместе с Белгородской областью и ее жителями", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Изначально в Благовещенске новогодний салют за счет средств бюджета не планировался, но позже спонсоры решили сделать подарок горожанам и организовать салют за счет своих средств.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.