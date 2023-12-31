https://ria.ru/20231231/biryukov-1919272179.html

В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления

В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления - РИА Новости, 31.12.2023

В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления

Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:11

2023-12-31T17:11

2023-12-31T17:17

общество

москва

погода

жкх

петр бирюков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в столице может понизиться до минус 13-15 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках, со вторника температура воздуха ночью может опускаться до минус 21-25 градусов."В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом", - сказал Бирюков.Заммэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха."Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - сказал Бирюков.Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

https://ria.ru/20231231/morozy-1919259205.html

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общество, москва, погода, жкх, петр бирюков