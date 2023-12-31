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В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления - РИА Новости, 31.12.2023
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17:11 31.12.2023 (обновлено: 17:17 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/biryukov-1919272179.html
В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления
В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления - РИА Новости, 31.12.2023
В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления
Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:11
2023-12-31T17:17
общество
москва
погода
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в столице может понизиться до минус 13-15 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках, со вторника температура воздуха ночью может опускаться до минус 21-25 градусов."В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом", - сказал Бирюков.Заммэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха."Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - сказал Бирюков.Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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общество, москва, погода, жкх, петр бирюков
Общество, Москва, Погода, ЖКХ, Петр Бирюков
В Москве приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления

Бирюков: в Москве приступили к повышению температуры из-за резкого похолодания

© iStock.com / MaryvioletДевушка греется около обогревателя
Девушка греется около обогревателя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© iStock.com / Maryviolet
Девушка греется около обогревателя . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что согласно прогнозу синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в столице может понизиться до минус 13-15 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках, со вторника температура воздуха ночью может опускаться до минус 21-25 градусов.
«
"В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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ОбществоМоскваПогодаЖКХПетр Бирюков
 
 
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