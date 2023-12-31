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Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919276427.html
Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву
Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву - РИА Новости, 31.12.2023
Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что родители раненных при обстреле детей, которых госпитализировали в Москву,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:55
2023-12-31T17:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
москва
белгородская область
вячеслав гладков
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что родители раненных при обстреле детей, которых госпитализировали в Москву, прибыли в столицу спецбортом МЧС, министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством. "Спецбортом МЧС отправили родителей детей, которые получили ранения. Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям. Повторюсь: все операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством, на это деньги тратить не нужно", - написал он. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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происшествия, белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Москва, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву

Гладков: родители детей, раненных при обстреле ВСУ Белгорода, прибыли в Москву

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт Жуковский пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Стоп-кадр видео
© МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что родители раненных при обстреле детей, которых госпитализировали в Москву, прибыли в столицу спецбортом МЧС, министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством.
«
"Спецбортом МЧС отправили родителей детей, которые получили ранения. Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям. Повторюсь: все операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством, на это деньги тратить не нужно", - написал он.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородМоскваБелгородская областьВячеслав ГладковМихаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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