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Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву

Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву - РИА Новости, 31.12.2023

Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что родители раненных при обстреле детей, которых госпитализировали в Москву,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:55

2023-12-31T17:55

2023-12-31T17:55

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

москва

белгородская область

вячеслав гладков

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что родители раненных при обстреле детей, которых госпитализировали в Москву, прибыли в столицу спецбортом МЧС, министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством. "Спецбортом МЧС отправили родителей детей, которые получили ранения. Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям. Повторюсь: все операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством, на это деньги тратить не нужно", - написал он. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/peterburg-1919274880.html

белгород

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происшествия, белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины