https://ria.ru/20231231/belgorod-1919269710.html

Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки

Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки - РИА Новости, 31.12.2023

Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что свыше двух тысяч человек в ночь на 31 декабря занимались первичной... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:45

2023-12-31T16:45

2023-12-31T16:45

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что свыше двух тысяч человек в ночь на 31 декабря занимались первичной ликвидацией последствий обстрела в Белгороде. "Что касается восстановления. Ночью для первичной ликвидации последствий обстрела в город вышло более двух тысяч человек: сотрудники Белгорблагоустройства, волонтеры, специалисты подрядных организаций. Они убирали мусор, осколки, сожженный транспорт", - написал он.Гладков подчеркнул, что властям предстоит выполнить огромный объем работы по восстановлению города, в ближайшее время ликвидация последствий будет продолжена. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/obstrel-1919268252.html

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Наталья Макарова

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