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Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919269710.html
Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки
Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки - РИА Новости, 31.12.2023
Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что свыше двух тысяч человек в ночь на 31 декабря занимались первичной... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:45
2023-12-31T16:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что свыше двух тысяч человек в ночь на 31 декабря занимались первичной ликвидацией последствий обстрела в Белгороде. "Что касается восстановления. Ночью для первичной ликвидации последствий обстрела в город вышло более двух тысяч человек: сотрудники Белгорблагоустройства, волонтеры, специалисты подрядных организаций. Они убирали мусор, осколки, сожженный транспорт", - написал он.Гладков подчеркнул, что властям предстоит выполнить огромный объем работы по восстановлению города, в ближайшее время ликвидация последствий будет продолжена. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919268252.html
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки

Гладков: две тысячи человек ночью ликвидировали последствия обстрела в Белгороде

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУстранение последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
Устранение последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Устранение последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что свыше двух тысяч человек в ночь на 31 декабря занимались первичной ликвидацией последствий обстрела в Белгороде.
«
"Что касается восстановления. Ночью для первичной ликвидации последствий обстрела в город вышло более двух тысяч человек: сотрудники Белгорблагоустройства, волонтеры, специалисты подрядных организаций. Они убирали мусор, осколки, сожженный транспорт", - написал он.
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Гладков подчеркнул, что властям предстоит выполнить огромный объем работы по восстановлению города, в ближайшее время ликвидация последствий будет продолжена.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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