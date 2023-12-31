Около двух тысяч человек убирали ночью в Белгороде мусор и осколки
Гладков: две тысячи человек ночью ликвидировали последствия обстрела в Белгороде
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУстранение последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Устранение последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что свыше двух тысяч человек в ночь на 31 декабря занимались первичной ликвидацией последствий обстрела в Белгороде.
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"Что касается восстановления. Ночью для первичной ликвидации последствий обстрела в город вышло более двух тысяч человек: сотрудники Белгорблагоустройства, волонтеры, специалисты подрядных организаций. Они убирали мусор, осколки, сожженный транспорт", - написал он.
Гладков подчеркнул, что властям предстоит выполнить огромный объем работы по восстановлению города, в ближайшее время ликвидация последствий будет продолжена.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.