https://ria.ru/20231231/belgorod-1919198171.html
К ликвидации последствий атаки на Белгород подключили более 250 волонтеров
К ликвидации последствий атаки на Белгород подключили более 250 волонтеров - РИА Новости, 31.12.2023
К ликвидации последствий атаки на Белгород подключили более 250 волонтеров
К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:24
2023-12-31T01:24
2023-12-31T02:11
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
белгород
белгородский район
россия
вячеслав гладков
валентин демидов
андрей чесноков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Уборкой города занимаются сотрудники Белгорблагоустройства, а также специалисты подрядных организаций. В настоящий момент город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека. К работе подключены более 250 волонтеров. А также в усиление и для обеспечения мер безопасности и сохранности имущества подключены сводные отряды территориальной самообороны Белгорода и Белгородского района, порядка 170 бойцов", - написал он в своем Telegram-канале.Также губернатор добавил, что мэр города Валентин Демидов и городская администрация продолжают координировать работу по ликвидации последствий, уборке, оценке ущерба и взаимодействию с людьми. За каждым сектором города закреплены ответственные заместители.По словам Гладкова, завезена дополнительная техника. В работе по ликвидации последствий удара задействованы главы Губкинского округа Михаил Лобазнов, Старооскольского округа – Андрей Чесноков, Белгородского района – Анна Куташева, Яковлевского округа – Олег Медведев, Шебекинского округа – Владимир Жданов, Новооскольского округа – Андрей Гриднев, а также министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Ботвиньев."Основные задачи на текущий момент – уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в ПВР. Городские управы продолжают обход территорий и опрашивают людей", - отметил Гладков.Позднее мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент практически везде закрыт тепловой контур. Следующая основная задача - восстановление остекления и устранение других повреждений. По словам мэра, подрядчики уже готовы к работе, материалы есть.Демидов выразил благодарность строителям, коммунальщикам, волонтерам, медикам, а также главам других муниципалитетов, которые участвуют в ликвидации последствий после удара ВСУ.Днем в субботу белгородский губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
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массированный обстрел центра белгорода, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, валентин демидов, андрей чесноков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Массированный обстрел центра Белгорода, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Андрей Чесноков, Вооруженные силы Украины
К ликвидации последствий атаки на Белгород подключили более 250 волонтеров
Гладков: более 250 волонтеров ликвидируют последствия удара ВСУ в Белгороде
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости
. К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
"Уборкой города занимаются сотрудники Белгорблагоустройства, а также специалисты подрядных организаций. В настоящий момент город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека. К работе подключены более 250 волонтеров. А также в усиление и для обеспечения мер безопасности и сохранности имущества подключены сводные отряды территориальной самообороны Белгорода и Белгородского района, порядка 170 бойцов", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор добавил, что мэр города Валентин Демидов и городская администрация продолжают координировать работу по ликвидации последствий, уборке, оценке ущерба и взаимодействию с людьми. За каждым сектором города закреплены ответственные заместители.
По словам Гладкова, завезена дополнительная техника. В работе по ликвидации последствий удара задействованы главы Губкинского округа Михаил Лобазнов, Старооскольского округа – Андрей Чесноков, Белгородского района – Анна Куташева, Яковлевского округа – Олег Медведев, Шебекинского округа – Владимир Жданов, Новооскольского округа – Андрей Гриднев, а также министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Ботвиньев.
"Основные задачи на текущий момент – уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в ПВР. Городские управы продолжают обход территорий и опрашивают людей", - отметил Гладков.
Позднее мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент практически везде закрыт тепловой контур. Следующая основная задача - восстановление остекления и устранение других повреждений. По словам мэра, подрядчики уже готовы к работе, материалы есть.
Демидов выразил благодарность строителям, коммунальщикам, волонтерам, медикам, а также главам других муниципалитетов, которые участвуют в ликвидации последствий после удара ВСУ.
Днем в субботу белгородский губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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