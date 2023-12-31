https://ria.ru/20231231/belaya_tserkov-1919197542.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь

Взрывы прозвучали в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:09

2023-12-31T01:09

2023-12-31T02:30

специальная военная операция на украине

киевская область

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913545635_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b894fff97d2e2575c92329e2db1c83c3.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает издание "Страна". Ранее издание сообщало о взрывах в Киеве. "Взрывы прозвучали в Белой Церкви Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киевской области Украины. Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.

https://ria.ru/20231231/kiev-1919196314.html

киевская область

украина

россия

белая церковь (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белая церковь (город)