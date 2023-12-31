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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 31.12.2023 (обновлено: 02:30 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belaya_tserkov-1919197542.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь
Взрывы прозвучали в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:09
2023-12-31T02:30
специальная военная операция на украине
киевская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает издание "Страна". Ранее издание сообщало о взрывах в Киеве. "Взрывы прозвучали в Белой Церкви Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киевской области Украины. Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
https://ria.ru/20231231/kiev-1919196314.html
киевская область
украина
россия
белая церковь (город)
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киевская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белая церковь (город)
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белая Церковь (город)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь

"Страна.ua": в Белой Церкви Киевской области Украины прозвучали взрывы

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает издание "Страна".
Ранее издание сообщало о взрывах в Киеве.
"Взрывы прозвучали в Белой Церкви Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киевской области Украины.
Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
00:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белая Церковь (город)
 
 
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