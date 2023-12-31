https://ria.ru/20231231/baza_ssha-1919197692.html

Источник: по базе США на месторождении газа в Сирии нанесли ракетный удар

Источник: по базе США на месторождении газа в Сирии нанесли ракетный удар - РИА Новости, 31.12.2023

Источник: по базе США на месторождении газа в Сирии нанесли ракетный удар

Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:12

2023-12-31T01:12

2023-12-31T01:21

сирия

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дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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ДАМАСК, 31 дек - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник."Американская база на месторождении "Конико" в Дейр-эз-Зоре подверглась ракетному обстрелу", - сказал собеседник агентства.По словам источника, по базе было выпущено более десяти ракет. Военные США имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта. Они неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231205/ssha-1913778572.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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сирия, в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сша