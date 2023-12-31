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Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей - РИА Новости, 31.12.2023
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07:29 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html
Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей
Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей - РИА Новости, 31.12.2023
Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей
Девять автомобилей передали федеральные бюджетные учреждения из Республики Алтай участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:29
2023-12-31T07:29
надежные люди
республика алтай
горно-алтайск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Девять автомобилей передали федеральные бюджетные учреждения из Республики Алтай участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. "С Алтая для бойцов отправлены 9 автомобилей! На этой неделе в Горно-Алтайске состоялась отправка автомобилей, переданных: федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ) "Алтайский государственный заповедник", ФГБУ Национальный парк "Сайлюгемский", ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Катунский", Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай", - говорится в сообщении. Автомобили с помощью волонтёров прошли техническое обслуживание и отправляются бойцам на донецкое, запорожское и луганское направления с гуманитарным грузом - маскировочными сетями, оборудованием и именными посылками. Отмечается, что автомобили доставляют железнодорожным транспортом.
https://ria.ru/20231231/zapchasti-1919213971.html
республика алтай
горно-алтайск
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РИА Новости
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республика алтай, горно-алтайск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Надежные люди, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей

Бюджетные учреждения Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Девять автомобилей передали федеральные бюджетные учреждения из Республики Алтай участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону.
"С Алтая для бойцов отправлены 9 автомобилей! На этой неделе в Горно-Алтайске состоялась отправка автомобилей, переданных: федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ) "Алтайский государственный заповедник", ФГБУ Национальный парк "Сайлюгемский", ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Катунский", Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай", - говорится в сообщении.
Автомобиль УАЗ СГР - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти
07:21
Автомобили с помощью волонтёров прошли техническое обслуживание и отправляются бойцам на донецкое, запорожское и луганское направления с гуманитарным грузом - маскировочными сетями, оборудованием и именными посылками. Отмечается, что автомобили доставляют железнодорожным транспортом.
 
Надежные людиРеспублика АлтайГорно-АлтайскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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