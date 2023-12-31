https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html

Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей

Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей - РИА Новости, 31.12.2023

Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей

Девять автомобилей передали федеральные бюджетные учреждения из Республики Алтай участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:29

2023-12-31T07:29

2023-12-31T07:29

надежные люди

республика алтай

горно-алтайск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Девять автомобилей передали федеральные бюджетные учреждения из Республики Алтай участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. "С Алтая для бойцов отправлены 9 автомобилей! На этой неделе в Горно-Алтайске состоялась отправка автомобилей, переданных: федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ) "Алтайский государственный заповедник", ФГБУ Национальный парк "Сайлюгемский", ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Катунский", Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай", - говорится в сообщении. Автомобили с помощью волонтёров прошли техническое обслуживание и отправляются бойцам на донецкое, запорожское и луганское направления с гуманитарным грузом - маскировочными сетями, оборудованием и именными посылками. Отмечается, что автомобили доставляют железнодорожным транспортом.

https://ria.ru/20231231/zapchasti-1919213971.html

республика алтай

горно-алтайск

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республика алтай, горно-алтайск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)