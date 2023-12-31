https://ria.ru/20231231/arest-1919248624.html

На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале

На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале - РИА Новости, 31.12.2023

На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале

Суд заключил под стражу четверых молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:00

2023-12-31T14:00

2023-12-31T14:00

россия

ставропольский край

общество

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ПЯТИГОРСК, 30 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу четверых молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в Александровском округе Ставропольского края, сообщает СУСК по региону. Ранее сообщалось, что днем 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа подозреваемые, находясь на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", "включили музыку и станцевали национальный танец". Позже парней задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц". "Молодые люди, осквернившие символы воинской славы России в Александровском округе, заключены под стражу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231224/shkolniki-1917817225.html

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россия, ставропольский край, общество