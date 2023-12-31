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На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале - РИА Новости, 31.12.2023
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14:00 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/arest-1919248624.html
На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале
На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале - РИА Новости, 31.12.2023
На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале
Суд заключил под стражу четверых молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:00
2023-12-31T14:00
россия
ставропольский край
общество
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ПЯТИГОРСК, 30 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу четверых молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в Александровском округе Ставропольского края, сообщает СУСК по региону. Ранее сообщалось, что днем 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа подозреваемые, находясь на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", "включили музыку и станцевали национальный танец". Позже парней задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц". "Молодые люди, осквернившие символы воинской славы России в Александровском округе, заключены под стражу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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россия, ставропольский край, общество
Россия, Ставропольский край, Общество
На Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале

СК: на Ставрополье арестовали четырех человек, танцевавших на мемориале

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ПЯТИГОРСК, 30 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу четверых молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в Александровском округе Ставропольского края, сообщает СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что днем 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа подозреваемые, находясь на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", "включили музыку и станцевали национальный танец". Позже парней задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц".
"Молодые люди, осквернившие символы воинской славы России в Александровском округе, заключены под стражу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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