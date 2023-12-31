Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года
Врач: после употребления алкоголя надо оставаться в тепле не менее трех часов
Фужеры, наполненные шампанским. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. После употребления алкоголя лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16. При этом уже в новогоднюю ночь ударят январские морозы - до минус 10-15 градусов.
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"В новогоднюю ночь рекомендую воздержаться от употребления алкоголя на улице, поскольку ожидается довольно холодная ночь. Именно из-за алкогольного опьянения происходит большинство трагедий, связанных с переохлаждением. Желательно после принятия алкогольных напитков оставаться в тепле не менее 3 часов, однако небольшое количество алкоголя допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло", - рассказал Тяжельников.
По его словам, ощущение тепла после принятия алкоголя на холоде мнимое. Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды из-за чего происходит быстрая теплопотеря.
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"Повышенная теплоотдача создает временный тепловой фронт вокруг тела - и человек не мерзнет. Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются и мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает", - добавил врач.