Рейтинг@Mail.ru
Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/alkogol-1919267874.html
Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года
Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года - РИА Новости, 31.12.2023
Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года
После употребления алкоголя лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:26
2023-12-31T16:26
общество
москва
андрей тяжельников
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39810/57/398105746_0:158:2996:1843_1920x0_80_0_0_4ad084e816087a1bea9ad5227e1994e5.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. После употребления алкоголя лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16. При этом уже в новогоднюю ночь ударят январские морозы - до минус 10-15 градусов. "В новогоднюю ночь рекомендую воздержаться от употребления алкоголя на улице, поскольку ожидается довольно холодная ночь. Именно из-за алкогольного опьянения происходит большинство трагедий, связанных с переохлаждением. Желательно после принятия алкогольных напитков оставаться в тепле не менее 3 часов, однако небольшое количество алкоголя допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло", - рассказал Тяжельников. По его словам, ощущение тепла после принятия алкоголя на холоде мнимое. Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды из-за чего происходит быстрая теплопотеря. "Повышенная теплоотдача создает временный тепловой фронт вокруг тела - и человек не мерзнет. Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются и мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает", - добавил врач.
https://ria.ru/20231230/psikhologiya-1919007624.html
https://ria.ru/20231228/pokhmele-1918714596.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39810/57/398105746_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_a5672f9e92b2ccde8f1a580021fd6c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, андрей тяжельников, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Евгений Тишковец, Новый год
Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года

Врач: после употребления алкоголя надо оставаться в тепле не менее трех часов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФужеры, наполненные шампанским
Фужеры, наполненные шампанским - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Фужеры, наполненные шампанским. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. После употребления алкоголя лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16. При этом уже в новогоднюю ночь ударят январские морозы - до минус 10-15 градусов.
Дмитрий Ферапонтов
Дмитрий Ферапонтов: Новый год – тяжелое испытание для психики
30 декабря 2023, 07:21
«
"В новогоднюю ночь рекомендую воздержаться от употребления алкоголя на улице, поскольку ожидается довольно холодная ночь. Именно из-за алкогольного опьянения происходит большинство трагедий, связанных с переохлаждением. Желательно после принятия алкогольных напитков оставаться в тепле не менее 3 часов, однако небольшое количество алкоголя допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло", - рассказал Тяжельников.
По его словам, ощущение тепла после принятия алкоголя на холоде мнимое. Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды из-за чего происходит быстрая теплопотеря.
«
"Повышенная теплоотдача создает временный тепловой фронт вокруг тела - и человек не мерзнет. Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются и мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает", - добавил врач.
Утро после вечеринки - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Врач опроверг популярный миф о том, как спастись от похмелья
28 декабря 2023, 12:16
 
ОбществоМоскваАндрей ТяжельниковЕвгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала