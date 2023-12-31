https://ria.ru/20231231/alkogol-1919267874.html

Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года

Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года - РИА Новости, 31.12.2023

Врач дал совет по употреблению алкоголя в холодное время года

После употребления алкоголя лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:26

2023-12-31T16:26

2023-12-31T16:26

общество

москва

андрей тяжельников

евгений тишковец

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. После употребления алкоголя лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16. При этом уже в новогоднюю ночь ударят январские морозы - до минус 10-15 градусов. "В новогоднюю ночь рекомендую воздержаться от употребления алкоголя на улице, поскольку ожидается довольно холодная ночь. Именно из-за алкогольного опьянения происходит большинство трагедий, связанных с переохлаждением. Желательно после принятия алкогольных напитков оставаться в тепле не менее 3 часов, однако небольшое количество алкоголя допустимо, если предполагается вскоре зайти в тепло", - рассказал Тяжельников. По его словам, ощущение тепла после принятия алкоголя на холоде мнимое. Дело в том, что алкоголь расширяет поверхностные сосуды из-за чего происходит быстрая теплопотеря. "Повышенная теплоотдача создает временный тепловой фронт вокруг тела - и человек не мерзнет. Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются и мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает", - добавил врач.

https://ria.ru/20231230/psikhologiya-1919007624.html

https://ria.ru/20231228/pokhmele-1918714596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, андрей тяжельников, евгений тишковец, новый год