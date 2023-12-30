https://ria.ru/20231230/zhiznevskiy-1917933401.html

Тихон Жизневский: "Может, теперь меня будут ассоциировать с Трубадуром"

Тихон Жизневский: "Может, теперь меня будут ассоциировать с Трубадуром" - РИА Новости, 30.12.2023

Тихон Жизневский: "Может, теперь меня будут ассоциировать с Трубадуром"

Майор Игорь Гром, Максим Шустов в "Огне", Кольцов в сериале "Топи", Иван Майский в "Первом Оскаре" — 1 января список крупных киноролей Тихона Жизневского... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:12

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Майор Игорь Гром, Максим Шустов в "Огне", Кольцов в сериале "Топи", Иван Майский в "Первом Оскаре" — 1 января список крупных киноролей Тихона Жизневского пополнится Трубадуром в музыкальной комедии "Бременские музыканты". О новой работе, бунтарстве и супергероях актер рассказал в интервью РИА Новости.О сказках и роли мечты— Тихон, для кого "Бременские музыканты" — для детей или все же их родителей, которые помнят советский мультфильм?— Это и для детей, и для родителей, и для родителей родителей, потому что мультфильм стал настоящими скрепами. Современные мамы и папы показывают его своим детям.— Вы своему показываете?— Ему еще полтора года, и он смотрит буквально два мультфильма: про медведя и "Жихарку". Зато уже очень любит, когда ему читают книги.— Трубадур и особенно Принцесса — эталонные бунтари. О себе такое можете сказать?— Нет, я вообще не бунтарь и никогда не был. Хулиганить любил, клоунадничать, веселиться. Но не бунтарить.— Это музыкальная комедия. Какие у вас отношения с музыкой?— Замечательные! Мой папа очень музыкальный, с детства я засыпал у колонки S-90 с включенными на полную громкость Deep Purple и Led Zeppelin. И сам играю на акустической гитаре.— Вы мечтали о роли Трубадура?— Не знаю, откуда пошла такая информация. (Смеется.) Я просто очень хотел участвовать в музыкальной сказке, мюзикле, чтобы петь и танцевать. Вообще, мне хотелось сыграть плешивого царя в "Летучем корабле", но не удалось. (Смеется.)— Возможно, эта роль еще впереди.— Нет, уже сняли. Я хотел именно молодым сыграть старика. Вот какая-то такая "придурь" моя. (Улыбается.)О супергероях и триллерах— Следующий год богат вашими премьерами. Мы также увидим вас в продолжении истории "Майор Гром", сериалах "Внутри убийцы" и "Преступление и наказание", и это сильно отличается от красочной доброй сказки. Какие жанры вам ближе?— Надо себя пробовать везде. Лично мне интересны психологические триллеры. Но и в сказке было интересно.— В сериале "Внутри убийцы" вы играете следователя. Вас уже ассоциируют с персонажами "при исполнении". Чего зрителям ждать от этого героя?— Это совсем не "Майор Гром", тут другой жанр: не комикс, а триллер. Здесь мой персонаж, Тимофей, не будет, в отличие от Грома, бить за раз по 200 человек, он не супергерой.— А кто, по-вашему, супергерой в реальной жизни?— Не знаю… Я задавал себе вопрос: кто герой нашего времени? Человек, который отражает сегодняшний день, социум, быт. И пока у меня нет ответа.— Настолько разные люди сегодня?— Да, какое-то непонятное время. Может, я увижу ответ в кино.— Действие "Внутри убийцы" перенесли из Америки в Россию, "Преступления и наказания" — в XXI столетие. Как относитесь к подобному?— Думаю, это правильно. Проблематика таких произведений, как роман Достоевского, актуальна в любое время, что и делает их великими. Вопросы одни и те же, и неважно, в каких реалиях. Видеть героя не в сюртуке, а в простой кофте ближе современному зрителю. Единственное, есть лингвистические сложности: сохранен язык Достоевского, а его тяжело уложить на современный лад. В то время люди посредством русского языка гораздо лучше выражали свои мысли.— Сейчас вас чаще представляют как "звезду "Майора Грома". А какую роль вы бы выбрали титульной? Или она еще не сыграна?— "Майору Грому" удалось охватить очень большую аудиторию, есть фанатская база комиксов. И все же ассоциируют и с "Огнем", и с сериалом "Топи". Может, теперь будут с Трубадуром! Но я не хотел бы, чтобы меня ассоциировали с каким-то конкретным героем, поэтому стараюсь выбирать разные проекты, не играть постоянно полицейских. (Смеется.)— Времени на работу в Александринском театре хватает?— Да, уже два месяца репетирую, можно сказать, живу в театре. В конце января — премьера, "Воскресение" Толстого в постановке Никиты Кобелева, нашего нового главного режиссера. Играю Нехлюдова.— Некоторые ваши коллеги говорят, что работают в кино ради денег, а вот театр — это искусство. Вам это близко?— Я не отношусь к таким людям. Думаю, это говорят те, у кого не очень получается в кино. А мне кажется, у меня замечательные проекты — по масштабности, режиссерам. Мне зачастую по-настоящему интересно в кино.— У "Бременских музыкантов" есть все шансы войти в категорию новогодних фильмов. Есть ли у вас любимая картина в этом жанре? Придерживаетесь каких-то традиций?— Как таковой традиции нет, но, когда на экране появляется "Ирония судьбы" или "Бриллиантовая рука", с удовольствием смотрю их и в сотый раз. Это кинематограф на века.

https://ria.ru/20231210/muzyka-1914575756.html

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, александринский театр, кино