Тихон Жизневский: "Может, теперь меня будут ассоциировать с Трубадуром"
© Фото : Централ ПартнершипТихон Жизневский на премьере фильма "Бременские музыканты"
© Фото : Централ Партнершип
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Майор Игорь Гром, Максим Шустов в "Огне", Кольцов в сериале "Топи", Иван Майский в "Первом Оскаре" — 1 января список крупных киноролей Тихона Жизневского пополнится Трубадуром в музыкальной комедии "Бременские музыканты". О новой работе, бунтарстве и супергероях актер рассказал в интервью РИА Новости.
© Фото : Централ ПартнершипТихон Жизневский на премьере фильма "Бременские музыканты"
© Фото : Централ Партнершип
Тихон Жизневский на премьере фильма "Бременские музыканты"
О сказках и роли мечты
— Тихон, для кого "Бременские музыканты" — для детей или все же их родителей, которые помнят советский мультфильм?
— Это и для детей, и для родителей, и для родителей родителей, потому что мультфильм стал настоящими скрепами. Современные мамы и папы показывают его своим детям.
— Вы своему показываете?
— Ему еще полтора года, и он смотрит буквально два мультфильма: про медведя и "Жихарку". Зато уже очень любит, когда ему читают книги.
© Фото : Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Фото : Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 4
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Эпизод из фильма "Бременские музыканты"
Эпизод из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 4
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Фрагмент фильма "Бременские музыканты"
Фрагмент фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 4
© Фото : Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Фильм "Бременские музыканты"
Фильм "Бременские музыканты"
© Фото : Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 4
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Фото : Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 4
Эпизод из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 4
Фрагмент фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 4
Фильм "Бременские музыканты"
© Фото : Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 4
— Трубадур и особенно Принцесса — эталонные бунтари. О себе такое можете сказать?
— Нет, я вообще не бунтарь и никогда не был. Хулиганить любил, клоунадничать, веселиться. Но не бунтарить.
— Это музыкальная комедия. Какие у вас отношения с музыкой?
— Замечательные! Мой папа очень музыкальный, с детства я засыпал у колонки S-90 с включенными на полную громкость Deep Purple и Led Zeppelin. И сам играю на акустической гитаре.
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
— Вы мечтали о роли Трубадура?
— Не знаю, откуда пошла такая информация. (Смеется.) Я просто очень хотел участвовать в музыкальной сказке, мюзикле, чтобы петь и танцевать. Вообще, мне хотелось сыграть плешивого царя в "Летучем корабле", но не удалось. (Смеется.)
— Возможно, эта роль еще впереди.
— Нет, уже сняли. Я хотел именно молодым сыграть старика. Вот какая-то такая "придурь" моя. (Улыбается.)
О супергероях и триллерах
— Следующий год богат вашими премьерами. Мы также увидим вас в продолжении истории "Майор Гром", сериалах "Внутри убийцы" и "Преступление и наказание", и это сильно отличается от красочной доброй сказки. Какие жанры вам ближе?
— Надо себя пробовать везде. Лично мне интересны психологические триллеры. Но и в сказке было интересно.
— В сериале "Внутри убийцы" вы играете следователя. Вас уже ассоциируют с персонажами "при исполнении". Чего зрителям ждать от этого героя?
— Это совсем не "Майор Гром", тут другой жанр: не комикс, а триллер. Здесь мой персонаж, Тимофей, не будет, в отличие от Грома, бить за раз по 200 человек, он не супергерой.
© Фото : КинопоискТихон Жизневский в сериале "Внутри убийцы"
© Фото : Кинопоиск
Тихон Жизневский в сериале "Внутри убийцы"
— А кто, по-вашему, супергерой в реальной жизни?
— Не знаю… Я задавал себе вопрос: кто герой нашего времени? Человек, который отражает сегодняшний день, социум, быт. И пока у меня нет ответа.
— Настолько разные люди сегодня?
— Да, какое-то непонятное время. Может, я увижу ответ в кино.
© Фото : КинопоискНа съемках фильма "Майор Гром: Игра"
© Фото : Кинопоиск
На съемках фильма "Майор Гром: Игра"
— Действие "Внутри убийцы" перенесли из Америки в Россию, "Преступления и наказания" — в XXI столетие. Как относитесь к подобному?
— Думаю, это правильно. Проблематика таких произведений, как роман Достоевского, актуальна в любое время, что и делает их великими. Вопросы одни и те же, и неважно, в каких реалиях. Видеть героя не в сюртуке, а в простой кофте ближе современному зрителю. Единственное, есть лингвистические сложности: сохранен язык Достоевского, а его тяжело уложить на современный лад. В то время люди посредством русского языка гораздо лучше выражали свои мысли.
© Фото : КинопоискТихон Жизневский в роли Дмитрия Разумихина в сериале "Преступление и наказание"
© Фото : Кинопоиск
Тихон Жизневский в роли Дмитрия Разумихина в сериале "Преступление и наказание"
— Сейчас вас чаще представляют как "звезду "Майора Грома". А какую роль вы бы выбрали титульной? Или она еще не сыграна?
— "Майору Грому" удалось охватить очень большую аудиторию, есть фанатская база комиксов. И все же ассоциируют и с "Огнем", и с сериалом "Топи". Может, теперь будут с Трубадуром! Но я не хотел бы, чтобы меня ассоциировали с каким-то конкретным героем, поэтому стараюсь выбирать разные проекты, не играть постоянно полицейских. (Смеется.)
— Времени на работу в Александринском театре хватает?
— Да, уже два месяца репетирую, можно сказать, живу в театре. В конце января — премьера, "Воскресение" Толстого в постановке Никиты Кобелева, нашего нового главного режиссера. Играю Нехлюдова.
© Bubble Studios (2021)Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
© Bubble Studios (2021)
Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
— Некоторые ваши коллеги говорят, что работают в кино ради денег, а вот театр — это искусство. Вам это близко?
— Я не отношусь к таким людям. Думаю, это говорят те, у кого не очень получается в кино. А мне кажется, у меня замечательные проекты — по масштабности, режиссерам. Мне зачастую по-настоящему интересно в кино.
— У "Бременских музыкантов" есть все шансы войти в категорию новогодних фильмов. Есть ли у вас любимая картина в этом жанре? Придерживаетесь каких-то традиций?
— Как таковой традиции нет, но, когда на экране появляется "Ирония судьбы" или "Бриллиантовая рука", с удовольствием смотрю их и в сотый раз. Это кинематограф на века.