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Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:51 30.12.2023 (обновлено: 18:52 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/zhizn-1919165174.html
Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине
Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине - РИА Новости, 30.12.2023
Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти пытаются помешать строительству мирной жизни в регионе. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:51
2023-12-30T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
киев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти пытаются помешать строительству мирной жизни в регионе. "Противник старается помешать установлению и строительству мирной жизни, регулярно, особенно в 15-ти километровой приднепровской части, обстреливает объекты инфраструктуры и это вносит свой диссонанс", - сказал Сальдо в итоговом интервью в эфире херсонского телеканала "Таврия". При этом, по его словам, несмотря на попытки Киева, Херсонская область развивается, в российском регионе строится новая социальная инфраструктура и дороги. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231227/pravoberezhe-1918583415.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Киев, Россия
Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине

Сальдо: киевские власти пытаются помешать строительству мирной жизни в регионе

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк Владимир Сальдо
 Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти пытаются помешать строительству мирной жизни в регионе.
«
"Противник старается помешать установлению и строительству мирной жизни, регулярно, особенно в 15-ти километровой приднепровской части, обстреливает объекты инфраструктуры и это вносит свой диссонанс", - сказал Сальдо в итоговом интервью в эфире херсонского телеканала "Таврия".
При этом, по его словам, несмотря на попытки Киева, Херсонская область развивается, в российском регионе строится новая социальная инфраструктура и дороги.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоКиевРоссия
 
 
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