https://ria.ru/20231230/zhizn-1919165174.html

Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине

Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине - РИА Новости, 30.12.2023

Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни на Херсонщине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти пытаются помешать строительству мирной жизни в регионе. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:51

2023-12-30T18:51

2023-12-30T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти пытаются помешать строительству мирной жизни в регионе. "Противник старается помешать установлению и строительству мирной жизни, регулярно, особенно в 15-ти километровой приднепровской части, обстреливает объекты инфраструктуры и это вносит свой диссонанс", - сказал Сальдо в итоговом интервью в эфире херсонского телеканала "Таврия". При этом, по его словам, несмотря на попытки Киева, Херсонская область развивается, в российском регионе строится новая социальная инфраструктура и дороги. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231227/pravoberezhe-1918583415.html

херсонская область

киев

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