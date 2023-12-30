https://ria.ru/20231230/zemletryasenie-1919091614.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 30.12.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:58

2023-12-30T08:58

2023-12-30T08:58

в мире

индонезия

суматра

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех, расположенном на острове Суматра, с населением 250 тысяч человек в 05.19 по времени UTC (08.19 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20231228/zemletryaseniya-1918756376.html

индонезия

суматра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индонезия, суматра