https://ria.ru/20231230/zemletryasenie-1919091614.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 30.12.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:58
2023-12-30T08:58
2023-12-30T08:58
в мире
индонезия
суматра
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех, расположенном на острове Суматра, с населением 250 тысяч человек в 05.19 по времени UTC (08.19 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20231228/zemletryaseniya-1918756376.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, суматра
В мире, Индонезия, Суматра
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
На острове Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9