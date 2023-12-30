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Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023
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23:30 30.12.2023 (обновлено: 23:58 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/zasedanie-1919192112.html
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода
Постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода, заявил министр иностранных дел Чехии Ян... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T23:30
2023-12-30T23:58
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 0.00 мск. Россия ранее потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву. "Мы отказываемся, чтобы нас куда-либо вызывала Россия. ... Когда Россия захочет обсудить вывод своих ... войск (с Украины - ред.) в Совете Безопасности, мы будем рады прийти", - говорится в сообщении Липавского в соцсети X. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погибли 18 человек, включая детей, 111 человек пострадали. В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным
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в мире, белгород, россия, чехия, дмитрий полянский, ян липавский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, оон, совет безопасности оон, массированный обстрел центра белгорода
В мире, Белгород, Россия, Чехия, Дмитрий Полянский, Ян Липавский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ООН, Совет Безопасности ООН, Массированный обстрел центра Белгорода
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

МИД Чехии: постпреда страны не будет на заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 0.00 мск. Россия ранее потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву.
«
"Мы отказываемся, чтобы нас куда-либо вызывала Россия. ... Когда Россия захочет обсудить вывод своих ... войск (с Украины - ред.) в Совете Безопасности, мы будем рады прийти", - говорится в сообщении Липавского в соцсети X.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погибли 18 человек, включая детей, 111 человек пострадали. В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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Вчера, 23:23
 
В миреБелгородРоссияЧехияДмитрий ПолянскийЯн ЛипавскийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныООНСовет Безопасности ООНМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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