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Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023

Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

Постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода, заявил министр иностранных дел Чехии Ян... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T23:30

2023-12-30T23:30

2023-12-30T23:58

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 0.00 мск. Россия ранее потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву. "Мы отказываемся, чтобы нас куда-либо вызывала Россия. ... Когда Россия захочет обсудить вывод своих ... войск (с Украины - ред.) в Совете Безопасности, мы будем рады прийти", - говорится в сообщении Липавского в соцсети X. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погибли 18 человек, включая детей, 111 человек пострадали. В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным

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