https://ria.ru/20231230/zasedanie-1919179269.html

Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023

Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 00.00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:29

2023-12-30T20:29

2023-12-30T22:59

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ООН, 30 дек - РИА Новости. Заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 00.00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Заседание в итоге назначено на полночь по Москве (16.00 по Нью-Йорку) сегодня. Раньше ооновцы не успевают технически", - указал Полянский. "Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС", - добавил он. Ранее Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/pravitelstvo-1919179125.html

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