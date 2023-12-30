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Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023
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20:29 30.12.2023 (обновлено: 22:59 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/zasedanie-1919179269.html
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
Заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 00.00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:29
2023-12-30T22:59
в мире
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россия
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дмитрий полянский
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евросоюз
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 00.00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Заседание в итоге назначено на полночь по Москве (16.00 по Нью-Йорку) сегодня. Раньше ооновцы не успевают технически", - указал Полянский. "Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС", - добавил он. Ранее Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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в мире, белгород, россия, москва, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, евросоюз, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода
В мире, Белгород, Россия, Москва, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Евросоюз, Вячеслав Гладков, Массированный обстрел центра Белгорода
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Постпредство: заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода назначено на полночь

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Заседание СБ ООН, запрошенное Россией в связи с обстрелом Белгорода, назначено на 00.00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Заседание в итоге назначено на полночь по Москве (16.00 по Нью-Йорку) сегодня. Раньше ооновцы не успевают технически", - указал Полянский. "Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС", - добавил он.
Ранее Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Правительство Белгорода будет работать круглосуточно из-за обстрела
Вчера, 20:26
 
В миреБелгородРоссияМоскваДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНЕвросоюзВячеслав ГладковМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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