https://ria.ru/20231230/zaporozhe-1919115852.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 30.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрыв раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:11

2023-12-30T13:11

2023-12-30T13:11

специальная военная операция на украине

запорожье

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "В Запорожье был слышен взрыв, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит на всей территории Украины. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231230/podpole-1919077597.html

запорожье

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье