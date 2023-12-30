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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрыв раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:11
2023-12-30T13:11
2023-12-30T13:11
специальная военная операция на украине
запорожье
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "В Запорожье был слышен взрыв, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит на всей территории Украины. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231230/podpole-1919077597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье
Специальная военная операция на Украине, Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
"Страна": в городе Запорожье на фоне тревоги прогремел взрыв