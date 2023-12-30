https://ria.ru/20231230/zaes-1919127687.html
Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие
Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие - РИА Новости, 30.12.2023
Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал Запорожскую АЭС уникальной атомной станцией, которую ждет возрождение и... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:03
2023-12-30T15:03
2023-12-30T15:03
россия
энергодар
запорожская область
сергей кириенко
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал Запорожскую АЭС уникальной атомной станцией, которую ждет возрождение и развитие. "Город Энергодар и люди, которые здесь живут, всегда были гордостью Советского Союза, потому что уникальный город, уникальная атомная станция и уникальные люди. Так было, так есть и так точно будет. Будет возрождение станции, будет развитие станции, и сам город будет развиваться, и станция будет развиваться, и Запорожская область будет развиваться", - сказал Кириенко в видеопоздравлении энергодарцев с Новым годом, опубликованном в Telegram-канале атомной станции. При этом Кириенко поблагодарил сотрудников АЭС за настоящий профессионализм и преданность своему делу. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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россия, энергодар, запорожская область, сергей кириенко, запорожская аэс
Россия, Энергодар, Запорожская область, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС
Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие
Кириенко: ЗАЭС — уникальная атомная станция, которую ждет возрождение и развитие