https://ria.ru/20231230/zaes-1919127687.html

Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие

Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие - РИА Новости, 30.12.2023

Кириенко заявил, что Запорожскую АЭС ждет возрождение и развитие

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал Запорожскую АЭС уникальной атомной станцией, которую ждет возрождение и... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:03

2023-12-30T15:03

2023-12-30T15:03

россия

энергодар

запорожская область

сергей кириенко

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180376_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_a1700f24a6e9a6f2de7d374e0f71f266.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал Запорожскую АЭС уникальной атомной станцией, которую ждет возрождение и развитие. "Город Энергодар и люди, которые здесь живут, всегда были гордостью Советского Союза, потому что уникальный город, уникальная атомная станция и уникальные люди. Так было, так есть и так точно будет. Будет возрождение станции, будет развитие станции, и сам город будет развиваться, и станция будет развиваться, и Запорожская область будет развиваться", - сказал Кириенко в видеопоздравлении энергодарцев с Новым годом, опубликованном в Telegram-канале атомной станции. При этом Кириенко поблагодарил сотрудников АЭС за настоящий профессионализм и преданность своему делу. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20231228/zaes-1918611121.html

россия

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, энергодар, запорожская область, сергей кириенко, запорожская аэс