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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщило украинское издание "Новости. Live". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:59
2023-12-30T21:59
2023-12-30T22:01
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщило украинское издание "Новости. Live". "На Сумщине прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Также ранее власти Харькова сообщали о серии взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Новости. Live: в Сумской области прозвучали взрывы