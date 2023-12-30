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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:59 30.12.2023 (обновлено: 22:01 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/vzryvy-1919185957.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщило украинское издание "Новости. Live". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:59
2023-12-30T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
николаевская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщило украинское издание "Новости. Live". "На Сумщине прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Также ранее власти Харькова сообщали о серии взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, сумская область, николаевская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Новости. Live: в Сумской области прозвучали взрывы

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщило украинское издание "Новости. Live".
«
"На Сумщине прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Также ранее власти Харькова сообщали о серии взрывов в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумская областьНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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