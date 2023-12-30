https://ria.ru/20231230/vzryvy-1919185957.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 30.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщило украинское издание "Новости. Live". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:59

2023-12-30T21:59

2023-12-30T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сумская область

николаевская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщило украинское издание "Новости. Live". "На Сумщине прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Также ранее власти Харькова сообщали о серии взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сумская область, николаевская область, вооруженные силы украины, украина