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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:07
2023-12-30T14:07
2023-12-30T14:14
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 350 военных