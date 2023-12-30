https://ria.ru/20231230/vsu-1919121964.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.12.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:07

2023-12-30T14:07

2023-12-30T14:14

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сообщили в Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, вооруженные силы украины