https://ria.ru/20231230/vengriya-1919119488.html

ЕС не собирается лишать Венгрию права голоса, заявил премьер Бельгии

ЕС не собирается лишать Венгрию права голоса, заявил премьер Бельгии - РИА Новости, 30.12.2023

ЕС не собирается лишать Венгрию права голоса, заявил премьер Бельгии

Евросоюз не собирается лишать Венгрию права голоса из-за обвинений в нарушениях норм верховенства закона, ситуация в этой стране улучшается, заявил... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:43

2023-12-30T13:43

2023-12-30T13:43

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БРЮССЕЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Евросоюз не собирается лишать Венгрию права голоса из-за обвинений в нарушениях норм верховенства закона, ситуация в этой стране улучшается, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Ранее газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по Седьмой статье Договора о Европейском союзе за нарушения верховенства закона, которая может привести к временному лишению права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине. "В настоящее время мы не собираемся прибегать к этому. Еврокомиссия указывает, что определенные меры были приняты… По сути, Венгрия добилась некоторого прогресса. Нужно ли двигаться дальше? Да, это очевидно", - сказал де Кроо в интервью газете Soir, опубликованном в субботу. На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс. Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля 2024 года в Брюсселе. Перед началом декабрьского саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор блокируют 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС. Журналисты и евродепутаты подозревали, что деньги Будапешту могли разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам". Бельгийский премьер де Кроо признал, что решение о разблокировании средств для Будапешта было принято быстрее, чем это происходит обычно. При этом он подчеркнул, что все опасались применения права вето со стороны Орбана по вопросу начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС. "Но он этого не сделал", - напомнил де Кроо. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20231228/finpomosch-1918863377.html

https://ria.ru/20231223/orban-1917653441.html

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Влада Копылова

в мире, венгрия, украина, александр де кроо, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия