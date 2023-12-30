https://ria.ru/20231230/vecherinka-1919121723.html

В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой

В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 30.12.2023

В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой

Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская считает, что таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе, которые произошли после "почти голой вечеринки" РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:06

2023-12-30T14:06

2023-12-30T14:06

шоубиз

госдума рф

елена ямпольская

россия

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская считает, что таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе, которые произошли после "почти голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой, "ждали десятилетиями". В своем Telegram-канале она размышляет о том, не стоит ли в этом году ей нарушить традицию и посмотреть новогоднее шоу по телевидению. "Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает: таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе бесплодно алкали десятилетиями. А получили за один вечер", - написала Ямпольская, приведя приписываемую королю Англии Эдуарду III фразу, ставшую девизом ордена Подвязки, и в шутку предложив идею "Ордена Носка". Писатель Захар Прилепин, также размышляя на эту тему, выразил мнение, что без ситуации с вечеринкой "у России не было бы ни одного шанса избавиться" от части тех, кто "оккупировал новогоднее телевидение". "Они бы, все эти прекрасные люди в трусах, вечно сидели б у страны на шее", - написал он в своем Telegram-канале. Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío, щеголявший в одном носке на половом органе, был арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, елена ямпольская, россия, анастасия ивлеева