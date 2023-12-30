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В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 30.12.2023
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Шоубиз
 
14:06 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/vecherinka-1919121723.html
В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой
В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 30.12.2023
В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой
Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская считает, что таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе, которые произошли после "почти голой вечеринки" РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:06
2023-12-30T14:06
шоубиз
госдума рф
елена ямпольская
россия
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская считает, что таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе, которые произошли после "почти голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой, "ждали десятилетиями". В своем Telegram-канале она размышляет о том, не стоит ли в этом году ей нарушить традицию и посмотреть новогоднее шоу по телевидению. "Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает: таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе бесплодно алкали десятилетиями. А получили за один вечер", - написала Ямпольская, приведя приписываемую королю Англии Эдуарду III фразу, ставшую девизом ордена Подвязки, и в шутку предложив идею "Ордена Носка". Писатель Захар Прилепин, также размышляя на эту тему, выразил мнение, что без ситуации с вечеринкой "у России не было бы ни одного шанса избавиться" от части тех, кто "оккупировал новогоднее телевидение". "Они бы, все эти прекрасные люди в трусах, вечно сидели б у страны на шее", - написал он в своем Telegram-канале. Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío, щеголявший в одном носке на половом органе, был арестован на 15 суток.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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госдума рф, елена ямпольская, россия, анастасия ивлеева
Шоубиз, Госдума РФ, Елена Ямпольская, Россия, Анастасия Ивлеева
В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой

Ямпольская назвала процессы после вечеринки Ивлеевой тектоническими сдвигами

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская считает, что таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе, которые произошли после "почти голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой, "ждали десятилетиями".
В своем Telegram-канале она размышляет о том, не стоит ли в этом году ей нарушить традицию и посмотреть новогоднее шоу по телевидению.
"Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает: таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе бесплодно алкали десятилетиями. А получили за один вечер", - написала Ямпольская, приведя приписываемую королю Англии Эдуарду III фразу, ставшую девизом ордена Подвязки, и в шутку предложив идею "Ордена Носка".
Писатель Захар Прилепин, также размышляя на эту тему, выразил мнение, что без ситуации с вечеринкой "у России не было бы ни одного шанса избавиться" от части тех, кто "оккупировал новогоднее телевидение".
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"Они бы, все эти прекрасные люди в трусах, вечно сидели б у страны на шее", - написал он в своем Telegram-канале.
Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío, щеголявший в одном носке на половом органе, был арестован на 15 суток.
 
ШоубизГосдума РФЕлена ЯмпольскаяРоссияАнастасия Ивлеева
 
 
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