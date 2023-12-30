В Госдуме предложили учредить "Орден Носка" после вечеринки Ивлеевой
Ямпольская назвала процессы после вечеринки Ивлеевой тектоническими сдвигами
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская считает, что таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе, которые произошли после "почти голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой, "ждали десятилетиями".
В своем Telegram-канале она размышляет о том, не стоит ли в этом году ей нарушить традицию и посмотреть новогоднее шоу по телевидению.
"Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает: таких тектонических сдвигов на эстраде и в шоу-бизе бесплодно алкали десятилетиями. А получили за один вечер", - написала Ямпольская, приведя приписываемую королю Англии Эдуарду III фразу, ставшую девизом ордена Подвязки, и в шутку предложив идею "Ордена Носка".
Писатель Захар Прилепин, также размышляя на эту тему, выразил мнение, что без ситуации с вечеринкой "у России не было бы ни одного шанса избавиться" от части тех, кто "оккупировал новогоднее телевидение".
"Они бы, все эти прекрасные люди в трусах, вечно сидели б у страны на шее", - написал он в своем Telegram-канале.
Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío, щеголявший в одном носке на половом органе, был арестован на 15 суток.