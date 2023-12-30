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Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом
Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом - РИА Новости, 30.12.2023
Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом
Оперативно-тактическая авиация РФ за минувшие сутки поразила украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:11
2023-12-30T14:11
2023-12-30T14:26
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за минувшие сутки поразила украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО "Ольха", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьков, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Безопасность
Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом
Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" в районе Липцов