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Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом

Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом - РИА Новости, 30.12.2023

Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом

Оперативно-тактическая авиация РФ за минувшие сутки поразила украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:11

2023-12-30T14:11

2023-12-30T14:26

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за минувшие сутки поразила украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО "Ольха", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

харьков, россия, безопасность