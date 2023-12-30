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Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 30.12.2023 (обновлено: 14:26 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/ustanovka-1919122365.html
Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом
Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом - РИА Новости, 30.12.2023
Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом
Оперативно-тактическая авиация РФ за минувшие сутки поразила украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:11
2023-12-30T14:26
специальная военная операция на украине
харьков
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безопасность
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за минувшие сутки поразила украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО "Ольха", - говорится в сообщении.
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харьков, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Безопасность
Российские ВС уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" под Харьковом

Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха" в районе Липцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за минувшие сутки поразила украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО "Ольха", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияБезопасность
 
 
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