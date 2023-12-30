https://ria.ru/20231230/ukraina-1919105722.html
Через село Шегини на украинско-польской границе временно перекрыли движение
Через село Шегини на украинско-польской границе временно перекрыли движение - РИА Новости, 30.12.2023
Через село Шегини на украинско-польской границе временно перекрыли движение
Движение временно заблокировано в селе Шегини Львовской области Украины, где расположен международный пункт пропуска с Польшей, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:23
2023-12-30T11:23
2023-12-30T11:23
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Движение временно заблокировано в селе Шегини Львовской области Украины, где расположен международный пункт пропуска с Польшей, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию. Согласно опубликованному в Telegram-канале сообщению, в селе Шегини, расположенном во Львовской области, на украинско-польской границе, согласно данным полиции, "временно перекрыто движение, проезд не возможен". Причины перекрытия движения не называются. Ранее сообщалось, что польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка" на границе с Украиной. Как сообщил 25 декабря лидер Подкарпатского отделения организации "Обманутая деревня" Роман Кондрув, польские фермеры готовы возобновить блокирование границы с Украиной после Нового года. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231229/obekt-1919048169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), польша, львовская область, украина
В мире, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Польша, Львовская область, Украина
Через село Шегини на украинско-польской границе временно перекрыли движение
В селе Шегини Львовской области на украинско-польской границе перекрали движение
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Движение временно заблокировано в селе Шегини Львовской области Украины, где расположен международный пункт пропуска с Польшей, сообщает украинский телеканал ТСН
со ссылкой на полицию.
Согласно опубликованному в Telegram-канале сообщению, в селе Шегини, расположенном во Львовской области, на украинско-польской границе, согласно данным полиции, "временно перекрыто движение, проезд не возможен".
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Причины перекрытия движения не называются.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка" на границе с Украиной. Как сообщил 25 декабря лидер Подкарпатского отделения организации "Обманутая деревня" Роман Кондрув, польские фермеры готовы возобновить блокирование границы с Украиной после Нового года.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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