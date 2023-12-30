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"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам - РИА Новости, 30.12.2023
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15:37 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/udary-1919133246.html
"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам
"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам - РИА Новости, 30.12.2023
"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам
Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:37
2023-12-30T15:37
в мире
россия
украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Апостроф TV."Это спланированная работа российских воздушно-космических сил. Они давно планировали эти удары. Они просчитали все слабые места в нашей воздушной обороне и разработали тактику для этих ударов", — отметил он.Кривонос также добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины. Кроме того, добавил он, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20231230/tsel-1919106076.html
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в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Все просчитали": генерал ВСУ раскрыл, что предшествовало российским ударам

Генерал ВСУ Кривонос: перед ударами Россия узнала слабые места ПВО Украины

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Апостроф TV.
"Это спланированная работа российских воздушно-космических сил. Они давно планировали эти удары. Они просчитали все слабые места в нашей воздушной обороне и разработали тактику для этих ударов", — отметил он.
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Кривонос также добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины. Кроме того, добавил он, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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