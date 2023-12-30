https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919083135.html
Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном
Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном - РИА Новости, 30.12.2023
Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном
Подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:45
2023-12-30T05:45
2023-12-30T11:49
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
владимир легойда
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
московский патриархат
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале СК РФ. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. ГСУСК РФ по Московской области сообщило, что 25-летний подозреваемый напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. "Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", - сказал подозреваемый на допросе. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
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россия
московская область (подмосковье)
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Допрос подозреваемого в убийстве пенсионера Романа Легойды
Допрос подозреваемого в убийстве пенсионера Романа Легойды
2023-12-30T05:45
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Следователи на месте убийства отца Владимира Легойды
Следователи работают на месте убийства 90-летнего мужчины в Ленинском городском округе Подмосковья
2023-12-30T05:45
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россия, московская область (подмосковье), происшествия, владимир легойда, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат
Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Владимир Легойда, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Московский Патриархат
Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном
СК: подозреваемый в убийстве отца Легойды на допросе признался в преступлении