https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919083135.html

Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном - РИА Новости, 30.12.2023

Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

Подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:45

2023-12-30T05:45

2023-12-30T11:49

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

владимир легойда

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

московский патриархат

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале СК РФ. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. ГСУСК РФ по Московской области сообщило, что 25-летний подозреваемый напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. "Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", - сказал подозреваемый на допросе. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

https://ria.ru/20231229/smert-1919065816.html

россия

московская область (подмосковье)

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Допрос подозреваемого в убийстве пенсионера Романа Легойды Допрос подозреваемого в убийстве пенсионера Романа Легойды 2023-12-30T05:45 true PT0M40S

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россия, московская область (подмосковье), происшествия, владимир легойда, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат