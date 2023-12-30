https://ria.ru/20231230/teylor_svift-1919053792.html

Джо Байдена спасет идеологически правильная музыка

Джо Байдена спасет идеологически правильная музыка - РИА Новости, 30.12.2023

Джо Байдена спасет идеологически правильная музыка

Злобный американский публицист обидел женщину. Которая собирает толпы людей на свои концерты и известна почти всему миру, в общем — Тейлор Свифт. Обвинение... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:10

аналитика

тейлор свифт (певица)

джо байден

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Злобный американский публицист обидел женщину. Которая собирает толпы людей на свои концерты и известна почти всему миру, в общем — Тейлор Свифт. Обвинение четкое и понятное, с учетом того, что обидчик — из республиканцев и трампистов. Итак, эту певицу насильно вбивают всем в глотку, она повсюду и звучит из каждого утюга, и демократы активно обсуждают — вот она выступит в поддержку Джо Байдена на выборах и спасет его и демократию в целом.И дальше наш автор перечисляет, по пунктам, проявления политического "активизма" Тейлор в полном согласии с ключевыми пунктами программы "пробужденных" леваков-демократов. Она борется за климат на планете (хотя летает на своем самолете и отказываться от сжигания там топлива не намерена). Она феминистка, ненавидит "засилье мужчин", руками и ногами за права ЛГБТ* и так далее. И единственное, что есть хорошего в этой ситуации, говорит наш трампист, — это что кто-то сильно перестарался. И, возможно, демократы настолько откровенно превратили Тейлор в свое оружие, что как раз ближе к выборам она всем наконец полностью надоест.Если вы вдруг, к вашему счастью, ничего не знаете об этой замечательной женщине, то напомню: она "человек 2023 года" по версии журнала Time. То есть обогнала по своим заслугам весь мир — политиков, генералов, идеологов, магнатов, ученых… И тут есть смысл внимательно посмотреть, как ее заслуги этим рупором демократов формулируются.Она "сплавила искусство и коммерцию, что высвободило энергию исторической силы". Она первая сплавила? Нет, но она первая звезда эстрады, заработавшая миллиард долларов. Миллиард. Шутки в сторону.Далее, она первая в истории, кто оказывается "персоной года", принадлежа к миру искусств. И она "пробуждает нас к размышлениям" — насчет того, кто владеет нашим "культурным самовыражением". И оказывается (вы удивитесь), что владеет кто надо. Заодно она — часть "мягкой силы" США.В общем, перед нами идеологически выдержанный музыкант в духе вот этой команды — либеральной, глобалистской и прочей. Выдержка шла не в дубовых бочках, но долго — с 2009 года, начала взлета карьеры этой 33-летней певицы, которая сама пишет музыку и тексты. На данную тему есть, вы не поверите, подробная справка, составленная изданием The Hill, — по годам и этапам творчества. Справка не о том, какие песни и альбомы написаны, хороши они или плохи, а на какие политические темы и в каком году девушка высказывалась.И мы узнаем из этого досье, что в юности всякое бывало — она даже нравилась неким американским "расистам и нацистам", потому что типичная арийская блондинка, вдобавок по жанру считалась относящейся к кантри, а это свое, американское, изначальное. Но дальше она свою блондинистость преодолела, вовремя — в 2017 году — предприняла акцию по преследованию мужчины-сексиста, и оттуда все понеслось по правильным рельсам и полностью в рамках правильной идеологии.И вот тут начинаются вопросы — у нас прежде всего, поскольку в России оживились разговоры о том, "с кем вы, мастера культуры". Насколько хорошо смешивается политика и культура? Например, одна половина Америки считает Тейлор великой певицей потому, что у нее правильные взгляды, но другая половина ее слышать не может, потому что у нее те самые взгляды. Это как, хорошо (для них, для мировой музыки) или плохо? Культура — это, в идеале, нечто объединяющее общества, или наоборот?Далее, еще один сюжет. Он связан с тем, что политика часто оказывает плохую услугу культуре, потому что может — как в случае с Тейлор Свифт — перестараться. И человек себя спрашивает: мне это кажется, что девушка — политический конструкт, пустое место и ничего гениального не исполняет, или это потому, что у нас с ней взгляды расходятся?То, что в случае с миллиардом и "персоной года" — явный пропагандистский перебор, это очевидно. Но — тут мы переходим в сферы чисто личного восприятия — есть и были музыканты, от которых мурашки бегут по коже. Из живых — Пол Маккартни (с которым у многих по части взглядов сильное расхождение), до того Леонард Коэн, Фрэнк Синатра, до Синатры Руди Вэлли и так далее. Мурашек сколько угодно. От пения нашей "персоны года" — мурашки не бегут, хоть тресни. И возникает вопрос: может, кому-то своих мурашек надо лечить и восстанавливать их популяцию, а то бешеная политизация культуры убьет эту популяцию на корню, если не уберечься.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231206/svift-1914197202.html

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аналитика, тейлор свифт (певица), джо байден, сша, шоу-бизнес, музыка, политика, в мире