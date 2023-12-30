https://ria.ru/20231230/teplosnabzhenie-1919127243.html

Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии

Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии - РИА Новости, 30.12.2023

Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии

Более 3 тысяч жителей Первоуральска остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:57

2023-12-30T14:57

2023-12-30T14:57

происшествия

первоуральск

жкх

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч жителей Первоуральска остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает региональная прокуратура. "По предварительной информации, накануне, 29 декабря, около 17.35 (15.35 мск) произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения городского округа Первоуральск по причине порыва на теплотрассе в районе улицы Комсомольская. Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тысяч человек", - говорится в сообщении. Как добавил глава Первоуральска Игорь Кабец в своем аккаунте во Вконтакте, ремонтные бригады приступили к восстановлению трубопровода, первый прорыв устранен, продолжаются работы по устранению второго прорыва. По его словам, планируется завершить ремонт до 16.00 мск.

https://ria.ru/20231004/moscow-heating-1898479719.html

первоуральск

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происшествия, первоуральск, жкх