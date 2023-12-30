https://ria.ru/20231230/teplosnabzhenie-1919127243.html
Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии
Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии - РИА Новости, 30.12.2023
Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии
Более 3 тысяч жителей Первоуральска остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:57
2023-12-30T14:57
2023-12-30T14:57
происшествия
первоуральск
жкх
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч жителей Первоуральска остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщает региональная прокуратура. "По предварительной информации, накануне, 29 декабря, около 17.35 (15.35 мск) произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения городского округа Первоуральск по причине порыва на теплотрассе в районе улицы Комсомольская. Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тысяч человек", - говорится в сообщении. Как добавил глава Первоуральска Игорь Кабец в своем аккаунте во Вконтакте, ремонтные бригады приступили к восстановлению трубопровода, первый прорыв устранен, продолжаются работы по устранению второго прорыва. По его словам, планируется завершить ремонт до 16.00 мск.
https://ria.ru/20231004/moscow-heating-1898479719.html
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происшествия, первоуральск, жкх
Происшествия, Первоуральск, ЖКХ
Более трех тысяч первоуральцев остались без теплоснабжения из-за аварии
Более трех тысяч жителей Первоуральска остались без теплоснабжения из-за аварии