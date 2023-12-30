https://ria.ru/20231230/ssha-1919071519.html

Эксперты спрогнозировали судьбу дальнейшей помощи США Украине

Эксперты спрогнозировали судьбу дальнейшей помощи США Украине - РИА Новости, 30.12.2023

Эксперты спрогнозировали судьбу дальнейшей помощи США Украине

Финансовые возможности администрации США по оказанию помощи Украине иссякают в последние дни уходящего года, конгресс так и не смог поддержать инициативу... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:28

2023-12-30T00:28

2023-12-30T00:28

сергей лавров

украина

россия

вашингтон (штат)

нато

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Финансовые возможности администрации США по оказанию помощи Украине иссякают в последние дни уходящего года, конгресс так и не смог поддержать инициативу администрации по обеспечению дополнительного финансирования для поддержки Киева, дальнейшая помощь зависит от способности властей и конгресса достичь компромисса. Американские эксперты разъяснили РИА Новости, что происходит и каковы перспективы. На прошлой неделе министерство обороны США предупредило, что средства на оказание помощи Украине фактически закончатся 30 декабря. Объявленная накануне военная помощь на 250 миллионов долларов была названа финальным пакетом в 2023 году. Его выделение стало последней возможностью администрации поддержать Киев без согласия конгресса - запрошенный Белым домом пакет помощи в 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине, так и остался неутвержденным. Общий объем выделенной Украине с февраля 2022 года помощи уже превысил 100 миллиардов долларов, среди республиканцев нет однозначной поддержки таких темпов финансирования на фоне нерешенных проблем внутри страны, в частности, критической, по их оценкам, ситуации на мексиканской границе, которую с начала года пересекли почти три миллиона незаконных мигрантов. Причины различны, перспективы туманныПолитический консультант Брайс Грин указывает, что "вопрос помощи Украине находится сейчас в странном моменте". "Американский политический класс в лице обеих партий в большинстве своем поддерживает Украину, по крайней мере, своей риторикой, но республиканцы в конгрессе задерживают выделение большинства пакетов помощи ей на том основании, что они хотят больше денег на дальнейшую милитаризацию южной границы страны", - комментирует эксперт сложившуюся ситуацию РИА Новости. По его мнению, хотя такое обоснование "может быть искренним, оно несвоевременно с учетом того, что действительность в ситуации с Украиной показывает, что изначальные цели войны, дать отпор России, практически недостижимы". Грин также отмечает "растущую обеспокоенность тем, как США разрываются между поддержкой Украины, эскалацией с Китаем и теперь - конфликтом в Палестине". Последний, по мнению бывшего советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте США Джеймса Кардена, является главный причиной замедления темпов обеспечения поддержки Украины. "Не уверен, что дело во внутренней политике, скорее, решающим фактором оказывается война в Газе. Если она расширится, а это уже произошло в Красном море, Украине попросту придется искать финансирование где-то еще", - сказал эксперт РИА Новости. По его оценке, "ничто так не дорого конгрессу, как Израиль, даже собственные избиратели". Конгресс ушел на каникулы, так и не утвердив запрошенные ассигнования, и вернется к работе лишь после наступления нового года, 8 января. Аналитики прогнозируют, что в конечном итоге договоренность будет достигнута, но ожидать этого раньше январского возвращения конгресса с каникул бессмысленно. Об этом, в частности, РИА Новости заявил бывший председатель Национального комитета Республиканской партии Джим Гилмор. Между тем, Брайс Грин предупреждает, что с учетом текущей ситуации "политический расклад в Вашингтоне в отношении Украины к возвращению конгресса с каникул может существенно перемениться". "Что касается 2024 года, по мере того, как станет более очевидно, что американская поддержка Украины не принесла желаемого результата, это может стать еще более эффективным оружием, которое Трамп или другие (оппоненты - ред.) будут использовать против Байдена", - указывает американский аналитик. По данным СМИ, США и их европейские союзники пытаются найти другие возможности финансирования поддержки Украины, в частности изыскивают возможность для конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Сообщалось, что Вашингтон рассчитывает на то, что Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония разработают стратегию для того, чтобы такая возможность была реализована к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала российской специальной военной операции на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231229/pomosch-1918905441.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918830004.html

https://ria.ru/20231228/tramp-1918605556.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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сергей лавров, украина, россия, вашингтон (штат), нато