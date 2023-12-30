https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919122727.html

Российские военные поразили места хранения ГСМ на аэродроме ВСУ

Российские военные поразили места хранения ГСМ на аэродроме ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

Российские военные поразили места хранения ГСМ на аэродроме ВСУ

Российские военные поразили места хранения ГСМ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и около Чернобаевки, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:12

2023-12-30T14:12

2023-12-30T16:31

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

херсонская область

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные поразили места хранения ГСМ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и около Чернобаевки, сообщили в пресс-службе Минобороны.Также удары нанесли по хранилищам ракетно-артиллерийского вооружения.Помимо этого российские военные поразили бойцов и технику противника в 118 районах.Около Липцов в Харьковской области уничтожили пусковую установку РСЗО "Ольха".Силы ПВО сбили 35 БПЛА, 15 снарядов от РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

https://ria.ru/20231230/porazhenie-1919122817.html

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Дарья Буймова

безопасность, хмельницкая область, россия, херсонская область